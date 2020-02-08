ВТБ рефинансировал кредит «Сколково»

Средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности компании «ОДПС Сколково», входящей в структуру инновационного центра, в ВЭБ.РФ. Срок заключенного кредитного соглашения составляет семь лет с возможностью пролонгации на три года.

Напомним, ОДПС Сколково – это компания, которая отвечает за строительство зданий и объектов инфраструктуры, координирует работу подрядчиков, организует эксплуатацию введенных объектов на территории Сколково. Кредитные обязательства возникли в связи с необходимостью привлечения внешнего финансирования для строительства трех жилых кварталов. Они состоят из 356 апартаментов и таунхаусов для проживания более 1000 участников экосистемы инновационного центра и на сегодняшний день полностью заселены.

- Для нас стратегически важно предлагать клиентам индивидуальные решения под их бизнес-проекты. Мы рады, что смогли предоставить финансирование по кредиту, средства которого направлены на реализацию инфраструктурных задач ведущего инновационного центра нашей страны, – подчеркивает Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО).

Старший вице-президент по экономике и финансам фонда «Сколково» Наталья Вихарева выразила команде банка благодарность:

- Заключение кредитного соглашения с одним из ведущих банков еще раз показало высокое качество и востребованность инфраструктуры «Сколково». Предоставленное рефинансирование значительно повысит экономическую эффективность операционной деятельности по эксплуатации комплекса апартаментов Инновационного центра. Мы благодарны команде ВТБ за проведенную работу и достигнутый результат, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.