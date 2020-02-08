2020-02-07T12:51:58+03:00
Экономика

ВТБ рефинансировал кредит «Сколково»

Банк открыл кредитную линию на 1,2 миллиарда рублей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности компании «ОДПС Сколково», входящей в структуру инновационного центра, в ВЭБ.РФ. Срок заключенного кредитного соглашения составляет семь лет с возможностью пролонгации на три года.

Напомним, ОДПС Сколково – это компания, которая отвечает за строительство зданий и объектов инфраструктуры, координирует работу подрядчиков, организует эксплуатацию введенных объектов на территории Сколково. Кредитные обязательства возникли в связи с необходимостью привлечения внешнего финансирования для строительства трех жилых кварталов. Они состоят из 356 апартаментов и таунхаусов для проживания более 1000 участников экосистемы инновационного центра и на сегодняшний день полностью заселены.

- Для нас стратегически важно предлагать клиентам индивидуальные решения под их бизнес-проекты. Мы рады, что смогли предоставить финансирование по кредиту, средства которого направлены на реализацию инфраструктурных задач ведущего инновационного центра нашей страны, – подчеркивает Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО).

Старший вице-президент по экономике и финансам фонда «Сколково» Наталья Вихарева выразила команде банка благодарность:

- Заключение кредитного соглашения с одним из ведущих банков еще раз показало высокое качество и востребованность инфраструктуры «Сколково». Предоставленное рефинансирование значительно повысит экономическую эффективность операционной деятельности по эксплуатации комплекса апартаментов Инновационного центра. Мы благодарны команде ВТБ за проведенную работу и достигнутый результат, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт: в ситуации с коронавирусом виноваты китайская медицина и особенности китайского государственного управления
Глава одного из крупнейших российских поставщиков китайской электроники объясняет, что привело к эпидемии и чем это опасно для экономики
Новости 24
Съемочная группа Министерства культуры запечатлела старейшую старооскольскую библиотеку Белгородчины
На Белгородчине больше 10 лет действует программа по обеспечению жильем сирот
31-летний белгородец проведет полгода в колонии за оскорбление полицейского
В Строителе полицейские и местные жители задержали выпрыгнувшего из окна вора
Белгородские школьники сдали экзамен на «Высшую пробу»
ВТБ Пенсионный фонд увеличивает накопления клиентов
Белгородец вспомнил о ребенке, когда решил продать дом
В Белгороде расцвели тюльпаны
Private Banking ВТБ – лауреат премии Euromoney
Знать ПДД с пеленок научит Госавтоинспекция Алексеевского городского округа Белгородчины
Житель Алексеевки Белгородской области лишил жизни собутыльника
Белгородец убил бывшую жену из ревности
Белгородские силовики предотвратили сбыт контрафактных алкоголя и сигарет
Белгородцы принесли цветы к памятнику танкисту Андрею Попову
На Белгородскую область надвигаются морозы и снег
В Белгороде при ДТП один из автомобилей вылетел на пешеходов
В Белгороде стартовал 31-й региональный конкурс «Учитель года-2020»
ВТБ запустил приложение «Консьерж»
C нерадивого папаши белгородские приставы взыскали крупный долг по алиментам
В Белгороде девушка упала с многоэтажки
Тимуровцы из Нового Оскола, которым хорошо за 50, победили в грантовом конкурсе
В Белгородской области мужчина скончался от потери крови, пока вызывали скорую
Куряне приезжали на Белгородчину поучиться опыту у земского доктора
В Бирюче на Белгородчине прошел фестиваль «Афганский ветер»
Не оплаченный вовремя штраф обернулся для белгородца суровым наказанием