ВТБ Лизинг: прибыль увеличена в 1,5 раза

Согласно консолидированной отчетности, в 2019 году чистая прибыль составила 11,6 миллиарда рублей - на 54% больше показателей года предыдущего. Выручка компании за год увеличилась на 16%, до 58,9 миллиарда рублей. Лизинговый портфель по МСФО вырос на 6%, до 405,4 миллиарда. Всего за 2019 год ВТБ Лизинг заключил порядка 33,5 тысячи новых договоров с клиентами, что на 15% больше, чем годом ранее. Стоимость имущества по заключённым сделкам лизинга составила 133,3 миллиарда рублей без НДС. Число клиентов увеличилось на 10%, до 28,3 тысячи.

Ключевыми драйверами развития бизнеса компании стали легковой и грузовой автотранспорт (42% нового бизнеса), железнодорожная (36%) и спецтехника (14%). Основная часть нового бизнеса пришлась на Москву (49%), Центральный федеральный округ (12%), Санкт-Петербург (7%), Сибирский (9%) и Приволжский (8%) федеральные округа.

Значительно повысить эффективность бизнеса в 2019 году ВТБ Лизинг смог за счет запуска нескольких проектов в области цифровизации: внедрен личный кабинет клиента, электронный документооборот, налоговый онлайн-мониторинг. Кроме того, компания активно развивала направление автолизинга и оптимизировала продуктовую линейку.

- Одной из основных задач сегодня является повышение эффективности бизнеса. Компания нацелена на то, чтобы рост доходов опережал динамику по портфелю. При этом мы активно работаем над совершенствованием продуктовой линейки и оптимизацией процессов для удобства наших клиентов. Сделать лизинг не только эффективным, но и комфортным инструментом для финансирования развития российского бизнеса – наша стратегическая задача, – отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор АО «ВТБ Лизинг», входящего в группу «Банк ВТБ» (ПАО).

В 2019 году национальный кредитный рейтинг РА Эксперт компании был повышен до уровня ruАА- со стабильным прогнозом. Его рост отражает тенденцию к усилению позиций компании по капиталу и рентабельности и обусловлен высоким качеством лизингового портфеля, занимаемой долей на рынке, а также уровнем корпоративного управления. Также ВТБ Лизинг второй раз подряд стал «Лизинговой компанией года» в рамках международной премии LEADER LEASING AWARDS.