За прошедший год белгородские энергетики подключили к сети больше 6000 объектов

В 2019 году «Россети Центр Белгородэнерго» выполнило 6 433 договора технологического присоединения потребителей общей мощностью 148,6 МВт. К электросетям подключено 4970 физических лиц (60,5 МВт) и 1463 юридических лица (88,1 МВт), в числе которых социальные учреждения, предприятия малого бизнеса, объекты агропромышленного комплекса, работающие по программам импортозамещения.

Среди наиболее крупных объектов: белгородский аквапарк в Нижнем Ольшанце, производственные корпуса промышленного парка «Фабрика», новые линии белгородского завода «Верофарм», ровеньской завод по производству сыров и другой молочной продукции, Алексеевский соевый комбинат, а также сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, открытых в 12 городах и районных центрах области.

В списке социально значимых новостроек прошлого года – более 30 образовательных учреждений. В микрорайонах ИЖС «Северный», «Пушкарские дачи» (Старооскольский городской округ), Разумное-71, Таврово-10 (Белгородский район) обеспечено электроснабжение детских садов, совмещенных с начальными школами.

В рамках регионального проекта «Управление здоровьем» энергетики подключили к сетям офисы семейного врача в Белгородском и Валуйском районах, а также два новых клинико-диагностических центра – в Новом Осколе и поселке Дубовое.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Особое место в списке социальных объектов технологического присоединения занял музей «Битва за оружие Великой Победы», строительство которого ведется в Прохоровке. По договору ТП филиал обеспечил надежное электроснабжение самого большого из расположенных на территории государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» объектов культуры. Его экспозиция займет более двадцати выставочных залов общей площадью свыше 5 тысяч квадратных метров, оснащенных современными системами освещения, вентиляции и кондиционирования. Для надежной подачи электроэнергии энергетики построили 850 метров воздушных и кабельных линий, установили трансформаторную подстанцию с комплексной системой энергомониторинга, которая помимо технического учета обеспечивает возможность дистанционного контроля и наблюдения объекта. Открыть музей планируется к 75-летию Великой Победы.

Подать заявку на технологическое присоединение к сетям и оплатить услугу можно как очно в офисах обслуживания потребителей, так и на сайте «Россети Центр» www.mrsk-1.ru в личном кабинете клиента. Здесь же с помощью интерактивной карты перспективного резерва мощности, охватывающей всю территорию обслуживания компании, можно определить наличие свободных мощностей в том или ином районе области и на интерактивном калькуляторе рассчитать примерную стоимость услуги.

Технологическое присоединение осуществляется в максимально сжатые сроки в соответствии с условиями договора. Средняя продолжительность выполнения договора ТП льготной категории мощностью до 15 кВт включительно составляет 45 дней, свыше 15 и до 150 кВт (включительно) – 130 дней. Если в дополнение к основному потребитель решает заключить договор на выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов, то все работы филиал выполняет «под ключ».