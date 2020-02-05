В Воронеже с рабочим визитом побывал Павел Ливинский

Глава ГК «Россети» Павел Ливинский в ходе рабочего визита в Воронеж проконтролировал ход строительства новой подстанции 110 кВ «Спутник», принял участие в церемонии запуска в эксплуатацию новых цифровых объектов оперативно-технологического управления и комплексной безопасности, расположенных в Белгородской, Воронежской, Костромской и Тульской областях и вместе с Губернатором Воронежской области Александром Гусевым открыл стилизованную опору линии электропередачи «Маяк».

На строительной площадке подстанции «Спутник» Павлу Ливинскому доложили, что объект возводится в полном соответствии с концепцией «Цифровая трансформация 2030» в кратчайшие сроки. Его строительство началось в июле 2019 года, а в настоящий момент уже установлено все оборудование, произведенное на 100% в России, и ведутся пуско-наладочные работы. Подстанцию планируется ввести в эксплуатацию точно в 2020 году.

В ходе осмотра объекта состоялась презентация эталонной модели электросетевого комплекса на базе дочерних структур компании «Россети». Её реализация подразумевает консолидацию региональных и муниципальных электросетевых активов, установление долгосрочных тарифов и развитие дополнительных сервисов.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- Такой подход позволяет снизить эксплуатационные и инвестиционные затраты при повышении надежности электроснабжения, что положительно воспринимается потребителями всех категорий, т.к. при улучшении качества предоставляемых услуг тариф на передачу и распределение электроэнергии удается сдерживать, а за счет новых услуг клиентам получается повышать свою энергоэффективность и, как следствие, сокращать расходы на электроэнергию, - подчеркнул глава «Россетей».

- Мы последний год крайне эффективно взаимодействуем с группой «Россети». Яркий пример – заключенное соглашение на установление долгосрочных тарифов на передачу и распределение электроэнергии, благодаря которому энергетики смогли увеличить объем ежегодных инвестиций в регион в полтора раза, - отметил Александр Гусев.

Программа визита включала в себя торжественную церемонию ввода в эксплуатацию в формате видеоконференцсвязи Центров управления сетями в Воронежской и Тульской областях, Городских диспетчерских пунктов в Костроме и Старом Осколе, а также костромского Центра управления безопасностью.

Из студии в Старом Осколе докладывал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов.

Все центры оборудованы цифровыми каналами связи и современными информационными системами, позволяющими в режиме реального времени контролировать состояние электросетевых объектов, анализировать параметры качества электроэнергии, управлять производственным персоналом.- Важной составной частью концепции «Цифровая трансформация 2030», которую в соответствии с новой стратегией развития реализуют компании группы «Россети», является переход с помощью современных технологий на новую структуру управления с меньшим числом уровней передачи информации и принятия решений, а также усовершенствование системы обеспечения безопасности энергообъектов, что достигается благодаря таким объектам, - заявил Павел Ливинский.

Центр управления безопасностью в Костроме оборудован системой интеллектуального охранного видеонаблюдения, которая позволяет предотвращать несанкционированные проникновения территорию энергообъектов сети 35-110 кВ и обеспечивает их кибербезопасность.

В заключение визита в Воронеж Павел Ливинский вместе с главой области Александром Гусевым ввели в эксплуатацию стилизованную опору линии электропередачи «Маяк», искусно вписанную энергетиками в архитектурный ансамбль города. «Это подарок энергетиков жителям Воронежа», - сказал Павел Ливинский.

Помимо художественного исполнения конструкции опоры, напоминающего о том, что город является колыбелью военно-морского флота России, объект оснащен светодинамической подсветкой, способной в темное время суток, как лучшие мировые достопримечательности, менять свое оформление.

- Благодаря «Россетям» в Воронеже появился новый арт-объект, который, без сомнения, будет привлекать внимание и горожан, и гостей нашего региона, - прокомментировал ввод опоры в эксплуатацию Александр Гусев.