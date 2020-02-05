2020-02-05T21:08:08+03:00
Общество

В Воронеже с рабочим визитом побывал Павел Ливинский

Итоги поездки: строительство подстанции «Спутник», запуск цифровых объектов в 4 регионах и стилизованная опора «Маяк»
Поделиться:
фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
Изменить размер текста:

Глава ГК «Россети» Павел Ливинский в ходе рабочего визита в Воронеж проконтролировал ход строительства новой подстанции 110 кВ «Спутник», принял участие в церемонии запуска в эксплуатацию новых цифровых объектов оперативно-технологического управления и комплексной безопасности, расположенных в Белгородской, Воронежской, Костромской и Тульской областях и вместе с Губернатором Воронежской области Александром Гусевым открыл стилизованную опору линии электропередачи «Маяк».

На строительной площадке подстанции «Спутник» Павлу Ливинскому доложили, что объект возводится в полном соответствии с концепцией «Цифровая трансформация 2030» в кратчайшие сроки. Его строительство началось в июле 2019 года, а в настоящий момент уже установлено все оборудование, произведенное на 100% в России, и ведутся пуско-наладочные работы. Подстанцию планируется ввести в эксплуатацию точно в 2020 году.

В ходе осмотра объекта состоялась презентация эталонной модели электросетевого комплекса на базе дочерних структур компании «Россети». Её реализация подразумевает консолидацию региональных и муниципальных электросетевых активов, установление долгосрочных тарифов и развитие дополнительных сервисов.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- Такой подход позволяет снизить эксплуатационные и инвестиционные затраты при повышении надежности электроснабжения, что положительно воспринимается потребителями всех категорий, т.к. при улучшении качества предоставляемых услуг тариф на передачу и распределение электроэнергии удается сдерживать, а за счет новых услуг клиентам получается повышать свою энергоэффективность и, как следствие, сокращать расходы на электроэнергию, - подчеркнул глава «Россетей».

- Мы последний год крайне эффективно взаимодействуем с группой «Россети». Яркий пример – заключенное соглашение на установление долгосрочных тарифов на передачу и распределение электроэнергии, благодаря которому энергетики смогли увеличить объем ежегодных инвестиций в регион в полтора раза, - отметил Александр Гусев.

Программа визита включала в себя торжественную церемонию ввода в эксплуатацию в формате видеоконференцсвязи Центров управления сетями в Воронежской и Тульской областях, Городских диспетчерских пунктов в Костроме и Старом Осколе, а также костромского Центра управления безопасностью.

Из студии в Старом Осколе докладывал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов.

Из студии в Старом Осколе докладывал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов.

Все центры оборудованы цифровыми каналами связи и современными информационными системами, позволяющими в режиме реального времени контролировать состояние электросетевых объектов, анализировать параметры качества электроэнергии, управлять производственным персоналом.- Важной составной частью концепции «Цифровая трансформация 2030», которую в соответствии с новой стратегией развития реализуют компании группы «Россети», является переход с помощью современных технологий на новую структуру управления с меньшим числом уровней передачи информации и принятия решений, а также усовершенствование системы обеспечения безопасности энергообъектов, что достигается благодаря таким объектам, - заявил Павел Ливинский.

Центр управления безопасностью в Костроме оборудован системой интеллектуального охранного видеонаблюдения, которая позволяет предотвращать несанкционированные проникновения территорию энергообъектов сети 35-110 кВ и обеспечивает их кибербезопасность.

В заключение визита в Воронеж Павел Ливинский вместе с главой области Александром Гусевым ввели в эксплуатацию стилизованную опору линии электропередачи «Маяк», искусно вписанную энергетиками в архитектурный ансамбль города. «Это подарок энергетиков жителям Воронежа», - сказал Павел Ливинский.

Помимо художественного исполнения конструкции опоры, напоминающего о том, что город является колыбелью военно-морского флота России, объект оснащен светодинамической подсветкой, способной в темное время суток, как лучшие мировые достопримечательности, менять свое оформление.

- Благодаря «Россетям» в Воронеже появился новый арт-объект, который, без сомнения, будет привлекать внимание и горожан, и гостей нашего региона, - прокомментировал ввод опоры в эксплуатацию Александр Гусев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Белгородской области мужчина скончался от потери крови, пока вызывали скорую
Куряне приезжали на Белгородчину поучиться опыту у земского доктора
В Бирюче на Белгородчине прошел фестиваль «Афганский ветер»
Не оплаченный вовремя штраф обернулся для белгородца суровым наказанием
Tele2 разработала антифрод-платформу для борьбы с подменными номерами
60-летний белгородец будет отвечать за убийство 46-летней подруги
ВТБ переводит сеть на безбумажную технологию
ЛГОК произвёл юбилейную тонну железорудного концентрата
В 2019 году в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было открыто 16,1 млн вкладов на 717 млрд рублей
В «Родине» откроется персональная юбилейная выставка Интигама Акперова
В Белгороде сообщение о минировании автобуса не подтвердилось
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений
В Алексеевке Белгородской области представитель Общественного совета при ОМВД побывал за решеткой
Театр Старого Оскола отметил День рождения премьерой спектакля
Выпускник НИУ «БелГУ», возглавляющий департамент Минэнерго, посетил Белгородский госуниверситет
Завтра белгородцев ожидает мокрый снег и ветер
В белгородской школе №35 прошел урок компьютерной грамотности для детей войны
Директор белгородского акционерного общества пыталась обмануть налоговиков на 5 миллионов рублей
Ботанический сад Белгородского университета пополнит коллекцию сирени
Экс-полицейскому грозит срок за пьяное ДТП со смертельным исходом
В Белгороде сменился руководитель «Белгорблагоустройства»
В Белгороде ко Дню Победы ветеранов наградят медалями и приведут в порядок памятники
Полиция сообщила, что найдена пропавшая в Белгороде 10-летняя девочка
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»