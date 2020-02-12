2020-02-12T10:51:18+03:00
Общество

Более 13 тысяч белгородцев получат выплату к юбилею Победы

Единовременная выплата будет доставлена вместе с пенсией в апреле-мае каждому ветерану прямо домой
Ирина ТАРАСОВА
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Более 13 тысяч белгородцев получат выплату к юбилею Победы.Более 13 тысяч белгородцев получат выплату к юбилею Победы.Фото: "КП" Архив
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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны по случаю празднования 75-летия Победы. Единовременная выплата будет предоставлена в апреле-мае 2020 года и доставлена вместе с пенсией и другими социальными выплатами. Более 13 тысяч белгородцев получат выплату в юбилею Победы.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что специально обращаться к ним для получения единовременной выплаты не нужно, средства будут предоставлены в беззаявительном порядке на основании выплатных дел, имеющихся у ПФР. Подчеркивается, что выплаты положены ветеранам, которые имеют российское гражданство и постоянно проживают на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии.

Выплату в размере 75 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы, вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы, вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны. Количество этих граждан в Белгородской области составит свыше 3800 человек.

Выплаты в размере 50 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма. Таких категорий в регионе более 9200 человек.

Отметим, что юбилейная выплата ко Дню Победы предоставляется дополнительно к ежегодной выплате 10 тысячам рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в период с 1941 по 1945 годы. В мае 2020 года такую выплату получат порядка 600 человек. В итоге граждане, относящиеся к данной категории участников Великой Отечественной войны, в общей сумме ко Дню Победы получат по 85 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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