Дефицита медицинских масок в Белгородской области не будет

На производстве медицинских малок, дефицит которых ощущался в конце января - начале февраля в Белгородской области, специализируется одно из предприятий Старого Оскола. Рабочие при односменном графике производят до 20 тысяч защитных масок в сутки. Пока вся Белгородская область не будет обеспечена этими индивидуальными средствами защиты, заказы из других областей принимать старооскольцы не будут. Предприятие уже перешло на работу в две смены и обещает, что справится со всеми заказами.

Напомним, что в конце февраля из многих аптек Белгорода медицинские маски исчезли. Так, к примеру, в аптеке, что на углу проспекта Славы – улицы 50-летия Белгородского полка три упаковки медицинских масок, которые поступили в продажу, «улетели» в течение часа.

В сети аптек «Аптечный дом» разъяснили, что возросший спрос связан со вспышкой короновируса и слухами, которыми обрастает это заболевание. К тому же медицинские маски в зимний период всегда пользуются повышенным спросом в связи со вспышкой сезонных заболеваний. И заверили, что как только поставщик обеспечит сеть аптек этой продукцией, ажиотаж спадет.

В сети аптек на Народном Бульваре в Белгороде медицинские маски в наличии были и в период ажиотажа. Но, увы. По весьма «кусающимся» ценам – 170 рублей за упаковку из 5 штук.

Подчеркнем, что на предприятии Старого Оскола, специализирующемся также на производстве халатов, тапочек, бахил, производили медицинские маски и раньше. Они, кстати, тоже дороже китайских, которые исчезли из аптек области. Правда, при этом староосколькие маски более высокого качества, что и объясняет их цену.