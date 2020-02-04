В Белгородской области действовали мошенники, обманывающие доверчивых автовладельцев

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Белгородской и Орловской областей пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве при реализации автотранспортных средств. Злоумышленники действовали с 2017 года на территории городов Москвы, Белгорода, Орла и Курска. Всего от противоправных действий пострадало более 300 человек. Сумма причиненного им ущерба превысила 100 миллионов рублей.

«Установлено, что мошенники зарегистрировали несколько юридических лиц и арендовали помещения, в которых организовали автосалоны. Ничего не подозревающим автовладельцам они обещали продать их авто в короткие сроки, забирали их автомобили с сопроводительными документами под реализацию. При этом выполнять обязательства перед клиентами не намеревались», - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В итоге автовладельцы оставались и без транспортных средств, и без денег.

Следственным управлением УМВД России по Белгородской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 УК РФ. В отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Два активных участника сообщества объявлены в розыск. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на задержание всех лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжается.