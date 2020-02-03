2020-02-03T18:35:08+03:00
Общество

Двое белгородцев обвиняются в сбыте фальшивых купюр

Молодые люди расплатились поддельными деньгами в ресторане быстрого питания и магазине
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В конце 2019 года полицейские задержали за сбыт поддельных денег двух жителей региона. По версии следствия, 21-летний парень с разницей в неделю расплатился пятитысячными фальшивками в одном и том же ресторане быстрого питания, расположенном в пригороде Белгорода. Примечательно, что на купюрах не было ни серии, ни номера. Не обратив на это внимание, сотрудники общепита отправили банкноты в кассу. Еще одну аналогичную купюру оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли у молодого человека при задержании.

Второй парень сбыл подделку такого же номинала в одном из магазинов города Шебекино. По предварительным данным, с целью размена купюры он расплатился ею за продукты, после чего отправился в гости к приятелю.

Уголовные дела уже направлены в суд. Молодым людям грозит до восьми лет лишения свободы.

- При обнаружении сомнительной купюры ни в коем случае не пытайтесь сбыть её. О такой находке следует незамедлительно сообщить в полицию по телефону «02», - обращает внимание жителей региона следователь СУ УМВД России по Белгородской области Александр Лукьянчиков.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в свою очередь призывают к бдительности кассиров. Знать признаки фальшивок мало – с каждым годом их качество возрастает. Торговые точки рекомендуется оборудовать детекторами купюр. Продавцам также советуют вести журналы учета пятитысячных банкнот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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