2020-01-31T15:43:19+03:00
Общество

Онлайн-сервисы ВТБ Пенсионный фонд пользуются спросом

В прошлом году объем онлайн взносов в фонд вырос на 70 %
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- Мы видим повышенный интерес к возможности заключить договор в режиме онлайн и в течение нескольких минут не только проверить состояние пенсионного счета, но и сделать очередной взнос. Стабильный рост взносов наблюдался в течение всего года и только за декабрь превысил 3 миллиона. Цифровизация основных направлений работы с клиентами – наша приоритетная задача, – отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, входящего в состав группы Банк ВТБ (ПАО).

Для оформления онлайн-взноса клиентам НПФ ВТБ необходимо зайти на сайт фонда и, пройдя необходимую идентификацию, осуществить платеж. В 2019 году через цифровой канал поступило более 17 миллионов рублей, а средний размер первоначального взноса вырос в два раза и составил 8 тысяч.

Программы негосударственного пенсионного обеспечения позволяют самостоятельно сформировать дополнительную пенсию, которая является полноценным дополнением государственной пенсии. Они имеют и ряд преимуществ - например, сохранность вложений и налоговые льготы.

Онлайн-сервисы ВТБ Пенсионный фонд дают возможность контролировать состояние счетов. В рамках программ НПО фонд предоставляет возможность назначать пенсии, заключать договоры и вносить средства на пенсионные счета, используя все преимущества разработанных онлайн-сервисов.

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