Дмитрий Ивантер переизбран на пост председателя совета Лизингового союза

Подкомитет Торгово-промышленной палаты РФ по лизингу и его базовая организация НП «Лизинговый союз» — первое в стране профессиональное объединение лизингодателей, представляющее интересы отрасли на государственном уровне. Компания ВТБ Лизинг, входящая в состав группы Банк ВТБ (ПАО), находится в составе организации с январе 2019 года. Тогда же ее гендиректор Дмитрий Ивантер впервые был избран на пост председателя совета партнерства.

На годовом собрании был выбран новый состав совета, состоялась торжественная церемония по приему новых членов сообщества. Участники подвели итоги работы организации в 2019 году, а также рассмотрели ряд вопросов, связанных с деятельностью компании, и утвердили планы на 2020 год.

- За последние семь лет рынок лизинга в России значительно вырос, однако при совокупном портфеле лизинговых компаний около 5 триллионов рублей мы заметно уступаем банковским инструментам финансирования. Для того чтобы отрасль показывала более высокую динамику, необходимо, в том числе, решать задачу популяризации лизинга. Мы как представители профессионального сообщества должны находить время и возможности, чтобы рассказывать российскому бизнесу, что такое лизинг, и для этого идеально подходит площадка «Лизингового союза». Чтобы лизинговый бизнес стал сопоставим с банковским, нам нужно вырасти как минимум в пять раз. И это абсолютно реальная, хоть и амбициозная задача, поскольку все макроэкономические показатели говорят о том, что потенциал лизинга в России очень высок, - отметил в своем выступлении Дмитрий Ивантер.

Справка КП

Некоммерческое партнерство «Лизинговый союз» - образованный в 2007 году подкомитет Торгово-промышленной палаты РФ по лизингу. В его входят российские лизинговые компании и компании с иностранным участием, частные и государственные организации. Деятельность направлена на консолидацию лизингового сообщества для диалога с государственной властью, клиентами, кредитными институтами и представителями иных партнерских сфер.