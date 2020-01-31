«Ростелеком» получил наивысшую оценку полноты и эффективности внедрения антикоррупционных мер

«Ростелеком» завершил процедуру «Общественного подтверждения по выполнению положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса» с наивысшей оценкой — 5 баллов из 5 возможных. «Ростелеком» получил Свидетельство об общественном подтверждении соблюдения положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса, которое освобождает компанию от необходимости представления декларации о соблюдении положений хартии в течение пяти лет после его получения.

Президент РСПП Александр Шохин отметил отличную оценку, которую «Ростелеком» получил по итогам комплексной проверки. Теперь компания может рассчитывать на присвоение высокого класса в первом национальном Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса, который начинает формироваться Российским союзом промышленников и предпринимателей среди крупнейших компаний с 2020 года на основе российских и международных стандартов антикоррупционного управления.

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Аудит проводился по 183 показателям высококвалифицированными профильными экспертами НП «Центр развития корпоративных отношений и разрешения экономических споров», аккредитованного Объединенным комитетом по реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса (www.against-corruption.ru/monitoring/road) в качестве уполномоченного экспертного центра.

«Ростелеком» присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса в 2014 году для реализации в своей деятельности мер по предотвращению и противодействию коррупции и создания условий для общественного осуждения и неприятия коррупционных проявлений при взаимодействии с государственными должностными лицами, деловыми партнерами и иными лицами.

Суть антикоррупционной хартии в приверженности ее участников высоким стандартам ведения бизнеса и внедрении специальных антикоррупционных программ и практик, которые касаются не только ситуаций внутри компании, но также отношений с партнерами по бизнесу и государством. Хартия предусматривает отказ от преференций, закупки на основе открытых торгов, финансовый контроль, обучение и работу с персоналом, содействие правоохранительным органам и другие меры.