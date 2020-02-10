В Белгородской области бывший сотрудник таможни осужден за мошенничество

Гайворонский районный суд Белгородской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего старшего уполномоченного по особо важным делам отделения административных расследований Грайворонского таможенного поста Белгородской таможни. Также будет отвечать перед законом и житель Краснояружского района за попытку дать взятку должностному лицу..

Бывший таможенник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения), а житель Белгородской области - в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере).

В ходе судебных заседаний было установлено, что в 2018 году в производстве сотрудника таможни находилось дело об административном правонарушении в отношении жителя Белгородской области. Тот был задержан пограничным нарядом с товаром: запчастями к автомобилю и пластиковыми бамперами, также у него были обнаружены 13 мешков с парашютами, 2 плота в комплекте и 1 электромотор. Задержанный мужчина пояснил, что товар перемещал по просьбе жителя Краснояружского района за вознаграждение.

Сотрудник таможни, предложил заказчику «сделки» заплатить ему 60 тысяч рублей за сокрытие факта его участия в незаконном перемещении товара, достоверно зная, что тот не может быть привлечен к административной ответственности.

Отметим, что суд учел мнения государственного обвинителя – представителя Белгородской транспортной прокуратуры и назначил бывшему сотруднику таможни наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей. При этом он не может в течение двух лет занимать должности в таможенных и иных правоохранительных органах РФ. Взяткодателю назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.