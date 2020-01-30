2020-01-30T19:01:13+03:00
Происшествия

Полицейские вычислили воров, подкарауливавших у банкоматов жителей Старого Оскола

Пока злоумышленница отвлекала внимание жертвы, ее подельник незаметно похищал из чужого кошелька часть денег
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Схема, которую преступники опробовали на четырех жителях Старого Оскола, называется «подлом купюр». Злоумышленники караулили потенциальную жертву у банкомата, поджидая, когда человек снимет деньги. Увидев, как наличность отправилась в кошелек, подельники переходили к активным действиям. К жертве подбегала незнакомка и сообщала, что нашла крупную сумму. В этот момент неожиданно появлялся мужчина – ее сообщник. Он заявлял, что потерял деньги и обрушивался с обвинениями в воровстве на человека, только что обналичившего свою карту.

Ошарашенный таким поворотом событий клиент банка начинал оправдываться, уверяя, что ничего не брал. В этот момент незнакомка выбивала из его рук кошелек или сумку и убегала. Мужчина помогал жертве поднять вещи и в этот момент незаметно вытаскивал часть денег. Принося свои извинения за недоразумение, он обещал догнать настоящую злоумышленницу и разобраться с ней. Придя домой, человек обнаруживал, что часть наличных пропала.

- Выбирая жертву, умельцы не считались с возрастом. К примеру, одной из них стала 80-летняя женщина. Из ее кошелька пропали 20 тысяч рублей. Всего у жителей Старооскольского городского округа таким способом было похищено около 100 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе УМВД региона.

По фактам краж Следственным управлением УМВД России по городу Старому Осколу возбуждено четыре уголовных дела. Выяснилось, что такие случаи были не только Белгородской области. Работая во взаимодействии с липецкими сыщиками, старооскольские вышли на след подозреваемых и задержали их. Злоумышленниками оказались 49-летний мужчина и 52-летняя женщина – жители Воронежской области. По предварительным данным, на их счету 14 эпизодов преступной деятельности. Предполагаемые подельники арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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