2020-01-30T15:47:18+03:00
Экономика

Каждый пятый розничный кредит в России выдан ВТБ

Об этом в ходе пресс-конференции заявил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ (ПАО)
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В частности, в 2019 году банк нарастил розничный кредитный портфель на 16,4% - до 3,28 триллиона рублей. Доля банка на рынке составляет 18,7.

По итогам года ВТБ увеличил кредитный портфель в каждом сегменте бизнеса: по ипотеке до 1,69 триллиона рублей, по кредитам наличными – до 1,36 триллиона, по автокредитам и кредитным картам – до 121 миллиарда.

На рынке привлеченных средств физлиц ВТБ нарастил свою долю до 14,1% – по этому показателю банк показал лучший результат в России (без учета сделок M&A). Общий объем портфеля вырос на 18% и превысил 5,3 триллиона рублей, в том числе свыше 1 триллион – по инвестиционным продуктам. В прошедшем году клиенты банка открыли более 500 тысяч новых брокерских счетов.

Банк продолжает развитие своих цифровых проектов. На сегодняшний день 155 офисов переведены на безбумажную технологию, в первом квартале сервис появится во всех точках розничной сети. Банк является активным участником Системы быстрых платежей, занимая до 35% от общего числа операций всех игроков. При этом до конца 1 квартала текущего года ВТБ сохраняет бесплатный тариф в СБП для своих клиентов. Также в этом году банк планирует начать сбор лицевой биометрии в отделениях, а позже – запустить применение биометрии в мобильном приложении.

- В 2019 году мы показали исторический рекорд – число активных клиентов выросло на 1 миллион человек, и сегодня мы обслуживаем 13,3 миллиона физических лиц. Свыше 60% из них являются активными пользователями ВТБ-Онлайн. Наша стратегическая цель – вывод 100% всех сервисов в цифровой канал и продажа каждого второго банковского продукта онлайн. При этом клиенты смогут выбрать наиболее удобный для них канал. Привычная сеть офисов также будет расширяться и дополняться новыми форматами обслуживания, – подчеркнул Анатолий Печатников.

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