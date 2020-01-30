В Белгородской области энергетики снизили потери электроэнергии в сетях на 58,5 млн кВтч

По итогам 2019 года фактические потери электроэнергии в сетях «Россети Центр Белгородэнерго» составили 10,07% от отпуска в сеть, что на 58,5 млн кВтч меньше уровня 2018 года. Это сопоставимо с годовым потреблением Ровеньского района. Объем отпуска в сеть составил 7 092 млн кВтч.

Одним из наиболее эффективных способов управления потерями является установка на трансформаторных подстанциях 6-10 кВ автоматизированной системы учета электроэнергии (АСУЭ), которая позволяет сводить балансы по отпуску и потреблению электроэнергии, обнаруживать и проверять на предмет хищений участки сети со сверхнормативными отклонениями. В филиале техническим учетом оборудованы 181 подстанция 35-110 кВ (100%) и 2 998 ТП 0,4-10 кВ.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Кроме прямого экономического ущерба, потери провоцируют увеличение нагрузки на сеть и как следствие снижение качества поставляемой электроэнергии. В 2019 году сотрудниками Белгородэнерго выявлено 362 факта безучетного потребления электрической энергии общим объемом 5,6 млн кВтч на сумму 12,9 млн руб. и более 200 фактов бездоговорного потребления электрической энергии общим объемом 2,3 млн кВтч. на сумму 7,9 млн руб.

Белгородэнерго напоминает, что в случае самовольного подключения к сети, помимо возмещения неосновательного обогащения, в соответствии со ст.7.19 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму до 15 тысяч рублей для физических лиц), до 80 тысяч (для должностных лиц) и до 200 тысяч рублей (для юридических лиц). А при наличии достаточных оснований лицо может быть привлечено и к уголовной ответственности по ст. 165 УК РФ.

Средства, сэкономленные в результате реализации программы по снижению потерь, направляются на развитие сетевой инфраструктуры филиала и решение производственных задач.