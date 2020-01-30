В Белгороде «Ростелеком» наградил лидеров цифрового здравоохранения

«Ростелеком» провел торжественную церемонию награждения участников конкурса «Лидеры цифрового здравоохранения» в Белгороде. Мероприятие прошло 29 января в Белгородской областной филармонии. Конкурс проводился с 18 ноября по 20 декабря 2019 года среди врачей городских поликлиник Белгорода, активно выписывающих электронные рецепты.

Цель конкурса – повышение уровня цифровой грамотности врачей, развитие информационных ресурсов и сервисов, обеспечивающих доступность лекарственного обеспечения и оптимизацию процесса приема пациентов в учреждения здравоохранения Белгородской области. Победителями конкурса признаны врачи, выписавшие наибольшее количество рецептов и назначений в форме электронного документооборота с использованием регионального сервиса «Электронный рецепт 31».

Лидерами конкурса стали врачи 3 и 4 городских детских поликлиник. За время проведения конкурса всего было выписано более 10 тысяч рецептов в электронной форме.

Победительница, педиатр городской детской поликлиники №4 Мокшина Елена Ивановна, выписала 400 рецептов.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Внедренная «Ростелекомом» система «Электронный Рецепт» понравилась белгородцам. По данным опроса общественного мнения, 94,7% жителей города оценивают ее положительно. «Электронный Рецепт» уже выписывают в 101 медицинской организации Белгородской области, по нему можно приобрести лекарства в 190 аптеках региона. Внедрение этой программы позволяет сделать систему лекарственного обеспечения более открытой и прозрачной, - подчеркнул Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

«Электронный рецепт» - современная система управления медицинскими назначениями, которая объединяет в единую экосистему врача, пациента и фармацевта. Проект реализуется в рамках «Стратегии лекарственного обеспечения населения РФ», согласно которой до 2023 года все 85 субъектов Российской Федерации должны перейти на систему электронных рецептов. Белгород стал первым регионом России, в котором такая система была внедрена во всех медицинских организациях.

Электронный рецепт имеет такую же юридическую силу, как бумажный, является его современным аналогом. Пациенты могут получать направление от врача в удобном цифровом формате, отслеживать все назначения за период лечения, сравнивать стоимость лекарства в разных аптеках, а также получать напоминания о приеме таблеток и записи к врачу c помощью приложения на мобильном телефоне. Более подробно познакомиться с системой можно на сайте: www.erx31.ru