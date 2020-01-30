2020-01-30T11:59:38+03:00
Общество

Крутотенюшка: «Кураж-Бамбей» будет эксклюзивно озвучивать кино и сериалы для Wink

29 января на форуме CSTB.Telecom&Media’2020 «Ростелеком» и Денис Колесников объявили о старте сотрудничества
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Эксклюзивно для интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра Wink «Кураж-Бамбей» переведет и озвучит пакет из 20 кинофильмов, которые будут доступны в специальном именном разделе.

Помимо переводов и озвучки, «Кураж-Бамбей» займется разработкой и реализацией спецпроектов для Wink, а также креативным продвижением сервиса в digital-среде. В Wink появятся авторские обзоры фильмов и сериалов от «Кураж-Бамбей», которые будут выходить каждые две недели.

Денис Колесников — профессиональный радиоведущий, диджей и шоумен. Голос и создатель проекта «Кураж-Бамбей», в рамках которого Денис озвучивает и переводит на русский язык художественные и документальные фильмы, сериалы, телевизионные шоу и рекламу.

Среди наиболее известных работ Дениса — озвучка сериалов «Теория большого взрыва», «Как я встретил вашу маму» и «Все ненавидят Криса». Многие придуманные, адаптированные и озвученные им слова и крылатые фразы, как говорится, пошли в народ и активно используются («бугагашенька», «крутотенюшка», «да етижи пассатижи», «ох ты йожик» и другие).

- Здорово, что «Ростелеком» предлагает эксклюзивный контент для пользователей Wink. В ближайших совместных планах перевод и озвучка популярных комедий «Сорокалетний девственник» и «Соседи на тропе войны», которые можно смотреть веселой компанией, а также настоящая голливудская классика — фильм «Инопланетянин» для семейного просмотра, — отметил Денис «Кураж-Бамбей» Колесников.

- Наше сотрудничество с Денисом «Кураж-Бамбей» Колесниковым имеет много плюсов. Во-первых, мы получили классного эксперта по комедийным и развлекательным фильмам и сериалам. Он умеет их находить и переводить так, что они не только ничего не теряют в русскоязычной версии, а наоборот — обретают новые смыслы. Во-вторых, он так удачно и остроумно адаптирует английские словечки и приговорки, что формирует модные тренды, которые подхватывают все. В-третьих, его голос знают уже миллионы. Наконец, он яркий и позитивный человек. Мы надеемся, что «Кураж-Бамбей» поможет нам увеличить аудиторию Wink, привлекая продвинутых и остроумных поклонников хороших кинокомедий и ситкомов, — подчеркнул директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

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