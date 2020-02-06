Управление Росгвардии по Белгородской области: открыто и без прикрас о решаемых задачах

Об итогах работы спецназа на прошедшей встрече с журналистами рассказал начальник Управления Росгвардии по Белгородской области Дмитрий Мещерин. При этом, подводя итоги служебно-боевой деятельности за 2019 год, полковник Дмитрий Мещерин подчеркнул, что одной из важных задач, которая стоит перед ведомством – это всестороннее информирование общественности о выполняемых Росгвардией задач. И не последнюю роль в этой работе играют СМИ.

Кто спасает жизни белгородцев

…В июне прошлого года старшина Вячеслав Губарев отдыхал с семьей на пляже в Масловой Пристани Шебекинского района. Услышав крики, что кто-то тонет, он бросился в воду. За ним поспешили другие отдыхающие. Им вместе удалось вытащить на берег наглотавшегося воды 82-летнего мужчину и вернуть его к жизни. Пострадавшего передали медикам, а сам старшина удалился.

О поступке росгвардейца стало известно лишь после того, как его разыскал сын спасенного мужчины и попросил выразить благодарность герою за спасение отца.

…В январе этого года в поселке Ракитное росгвардейцы смогли предупредить еще одну трагедию, когда остановили автомобиль, из-под капота которого валил густой дым. Автомобиль потушили вместе с прибывшим пожарным расчетом. Благодаря умелым действиям служб никто из пассажиров автомобиля не пострадал. И таких примеров - десятки.

Уроки мужества

Около 200 ребят – кадетов, школьников, воспитанников социально-реабилитационных центров и детских домов побывали у росгвардейцев на «Дне открытых дверей» в 2019 году. Ребятам продемонстрировали военную, инженерно-саперную технику и экипировку, форму одежды и экипировку всех подразделений, входящих в состав Росгвардии, ребята посетили музей ОМОН. В рамках программы «Диалоги с Героями» прошли уроки мужества, марш броски и полевые выходы вместе со школьниками. Для детей были проведены различные акции в школьных и детских оздоровительных лагерях: «Занимательное лето детям», «Безопасное лето», «Каникулы с Росгвардией». Подчеркнем, что на сегодняшний день в территориальном Управлении организована шефская работа в 4 образовательных учреждениях и военно-патриотических клубах.

Особое внимание – поддержке семей погибших

В ноябре прошлого года в Управлении Росгвардии прошла встреча со вдовами и матерями погибших военнослужащих и сотрудников. В ней также приняли участие представители регионального отделения Всероссийской Общественной Организации Ветеранов «Боевое Братство» и Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества. Всего же Управление оказывает помощь и социальную поддержку 23 семьям погибших сослуживцев.

ОМОН и СОБР провели более тысячи спецопераций и изъяли более 15,5 тысяч единиц боеприпасов

В минувшем году спецподразделения ОМОН и СОБР приняли участие более чем в тысяче спецоперациях. При этом было задержано порядка ста лиц подозреваемых в совершении различных преступлений, изъято из незаконного оборота более 10,5 миллионов рублей, более 30 единиц огнестрельного оружия, около 15,5 тысяч единиц боеприпасов.

За 2019 год специалисты инженерно-технического отделения свыше 230 выезжали на места происшествий, объекты (участки местности) проведения общественных, политических, культурно-массовых, спортивных и религиозных мероприятий с целью предупреждения и пресечения преступлений.

Краж на охраняемых объектах не допущено

Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии осуществляют свою деятельность на территории 16 муниципальных образований. Под их защитой находится: 2869 объектов различной формы собственности; 5480 мест проживания и хранения имущества граждан, 78 единиц транспортных средств. В прошлом году росгвардейцы 2926 выезжали по сигналу «тревога. Краж на охраняемых объектах не допущено.

В 2019 году вневедомственная охрана задержала около 60 лиц, которые находились в розыске. Из незаконного оборота было изъято более 1800 грамм наркотических веществ, в рамках операции «Мак» уничтожено 33 куста дикорастущего мака и более 320 кустов конопли.

Белгородцы добровольно сдали 330 единиц оружия

Всего на территории области зарегистрировано 38999 владельцев гражданского оружия, у которых хранится 59126 единиц оружия. За нарушение правил хранения оружия было изъято 1813 единиц оружия, 5279 боеприпасов к нему, гражданами добровольно сдано 330 единиц оружия для последующего уничтожения. При этом с заявлением о получении компенсации за добровольно сданное оружие (либо сообщение о местонахождении оружия и боеприпасов) обратились 28 граждан.

Благодарность от Управления Росгвардии "Комсомолка" получила из рук полковника полиции Дмитрия Мещерина.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В рамках празднования Дня войск национальной гвардии 28 февраля на площадке Белгородского государственного университета будет дан старт культурно-спортивному фестивалю «Открытая Росгвардия», который приурочен к 75-й годовщине Победы.Фестиваль «Открытая Росгвардия» стартует 28 февраля

Фестиваль пройдет в два этапа. Первый - 28 февраля. Вниманию белгородцев представят: выставку вооружения, техники и экипировки Росгвардии; фотовыставку профсоюза «Правда» «Герои среди нас»; персональную фотовыставку профессионального фотографа, члена Союза журналистов России Антона Вергуна «Росгвардия. Хранители спокойствия». Приготовлено также немало сюрпризов. И один из них – выступление оркестра штаба Центрального округа войск национальной гвардии РФ Москвы.

Победители регионального отборочного этапа культурно-спортивного фестиваля представят Белгородчину в финале фестиваля «Открытая Росгвардия», который пройдет 21 марта в Лужниках.