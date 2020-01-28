2020-01-28T15:26:51+03:00
Экономика

ВТБ увеличил объем размещенных облигаций

В 2019 году сумма ценных бумаг составила порядка 130 миллиардов рублей - в 6,5 раз больше, чем в 2018-м
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Клиентам предлагались облигации с фиксированной купонной выплатой сроком размещения на год – 12 выпусков на общую сумму 97 миллиардов рублей, и на полгода – 2 выпуска на 7 миллиардов. 80% продаж пришлось на каналы банка. Помимо этого, ВТБ выпустил субординированные облигации на 20 миллиардов и 5 выпусков инвестиционных облигаций на 5 миллиардов. Последние – на валютную пару евро-доллар, корзину акций четырех российских крупных компаний, ключевую ставку ЦБ РФ, сырьевые товары нефть и золото, акции американских компаний.

- Согласно своей стратегии ВТБ старается предложить клиентам максимально широкий спектр возможностей для инвестирования и работает над диверсификацией продуктовой линейки и созданием самых актуальных решений. Сейчас, в условиях снижения ставок по депозитам, население все активнее начинает пользоваться инвестиционными продуктами для размещения собственных сбережений. Наибольший спрос у начинающих инвесторов – к простым и консервативным инструментам. Мы постарались его удовлетворить, и в 2019 году всегда были доступны к покупке облигации ВТБ «на полке». Заканчивалось размещение одного выпуска таких бондов - сразу же появлялось предложение по следующему. Это достойная альтернатива депозиту, которая была очень востребована в прошлом году. Наша продуктовая линейка включает также инвестиционные облигации. Потенциальная доходность таких бумаг может быть значительно выше, чем по депозитам. При этом, в случае, если инвестор держит облигации до погашения, риски потери средств практически отсутствуют: облигации погашаются по номиналу, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО), руководитель департамента брокерского обслуживания.

Купить облигации можно в любой момент, дистанционно через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции», а также более чем в 560 офисах банка формата Привилегия. Бумаги размещаются по открытой подписке. Сбор и удовлетворение заявок на их приобретение происходит каждый день.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Школьники поселка Северный Белгородского района приняли участие в историческом квесте
В Белгородской области соревновались снайперы Росгвардии
Tele2 в 2019 году строила сети быстрее всех в России
В Старом Осколе ввели электронный рецепт вместо бумажного
Дети Волоконовского района Белгородчины «путешествовали» в Антарктиду
Неосторожность при курении привела к смерти белгородца
В Алексеевке жительницу блокадного Ленинграда поздравили с праздником освобождения от фашистов
В Старом Осколе во время любительского теннисного турнира умер молодой мужчина
Белгородец Федор Емельяненко вошел в топ-3 лучших спортсменов в России и СНГ в 2019 году
В Центральном Черноземье 34,6 тысячи семей справили новоселье с помощью ипотеки от Сбербанка в 2019 году
В Белгородской области изъяли крупную партию контрафакта
Белгородский фонд ОМС возглавил бывший глава воронежской налоговой
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Белгородке помогли получить задолженность при расчете с работы
Как получить налоговый вычет на покупку лекарств в Белгородской области