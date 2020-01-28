2020-01-28T14:59:15+03:00
Общество

Журналисты и блогеры ЦФО прислали более 100 работ на конкурс СМИ «Ростелекома»

Всего же для участия в конкурсе принято уже больше 800 работ
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Больше 100 работ поступило на ежегодный конкурс «Ростелекома» «Вместе в цифровое будущее» от представителей СМИ и блогосферы Центрального федерального округа, в том числе 12 работ от белгородских журналистов.

Сотой работой, зарегистрированной на сайте конкурса от ЦФО, стала публикация журналиста Ивана Романова, представляющего калужский журнал «ДопОфис». В статье «Реклама заглянет вам в глаза. Калужская компания меняет российский рекламный рынок» автор рассказал про адресную рекламу, «акционную слепоту» покупателей и самостоятельные решения в розничной торговле. Разработанная калужской компанией технология позволяют владельцам «умных» экранов проанализировать, кто и когда посмотрел их рекламу, какие действия предпринял после этого и понять, как дальше выстраивать взаимоотношения с потребителями. От Ивана на конкурс также заявлена работа «Умом не отличаются. Про новые остановки и цифровизацию».

Иван Романов: «Очень рад, что конкурс вызвал интерес и надеюсь, что участников будет еще больше. Чем больше конкуренция, тем престижней победа».

Напомним, что «Ростелеком» проводит конкурс девятый год подряд, участие в нем ежегодно принимают более тысячи журналистов и блогеров из всех уголков России. Работы участников конкурса принимаются на сайте smi.rt.ru до 31 марта 2020 года. Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне. Жюри выберет победителей на региональном этапе во всех номинациях. Занявших первые места в июне ожидает поездка в Москву, где они поборются за главный приз конкурса — поездку в Японию осенью 2020 года.

В конкурсе «Вместе в цифровое будущее» могут принять участие представители любого зарегистрированного регионального СМИ и блогеры, освещающие в своих публикациях темы телекоммуникаций, цифровизации, технологических трендов, инновационных решений и сервисов.

Партнер конкурса 2020 года — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» (дочерняя компания корпорации NEC). Официальный хештег конкурса #eFuture.

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