Династия Починских: За все что делаем, нам не стыдно

Год его основания датируется уже далеким 1976 годом. С тех пор много воды утекло, происходили внутренние и внешние преобразования как внутри самой компании, так и в целом в стране. Одно остается неизменным – предприятие остается бессменным лидером на рынке подъемных механизмов как гражданского, так и промышленного предназначения. Генеральный директор «Союзлифтмонтажа» Александр Починский с теплотой и гордостью рассказывает о людях и деятельности предприятия.

- Александр Владимирович, вы случайно оказались в таком сложном производстве как монтаж и эксплуатация лифтов?

-Совсем не случайно. Для меня работа по этой специальности, своего рода, продолжение профессиональных династических традиций. Моего отца, Владимира Александровича, в 1973 году пригласили в Белгород из Волгоградского монтажного управления налаживать лифтовое хозяйство здесь, на месте. Постепенно шла подготовительная работа, и в 1975 году был издан Приказ, по которому с 1 января 1976 года в Белгороде открылся монтажный участок.

На обслуживании ГК сегодня находится 1, 5 тысячи лифтов и 60 эскалаторов.

- Что этот участок тогда из себя представлял?

- Состоял из трех человек. Отец – начальник участка и два человека в подчинении. Материальная база, сами можете себе представить, на каком «высокотехнологичном» уровне была. Кроме отца, ни у кого никакого опыта практической деятельности не было. Но лиха беда начало, прошли годы, люди набирались опыта, мы обрастали техникой, появлялись новые технологии. Результат налицо – сегодня у нас в Группе Компаний работает более 150 человек, технологии и оборудование – самые современные.

Отца уже 4 года как нет с нами, поэтому мне приходится продолжать его традиции. Вообще, в компанию я пришел в 2001 году, начинал в качестве прораба, но не чурался и черновых монтажных работ, сам гайки, что называется, крутил. Два лифта совместно с наставником смонтировал без брака. Это был январь, мороз, так что на открытом воздухе ощутил все «прелести» жизни.

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- А вы помните первый дом, в котором монтировал лифты «Союзлифтмонтаж»?

- Точно не знаю, так как я только родился, но факты говорят о том, что это был панельный дом по улице 5 –го Августа 40, напротив гостиницы «Южная», но, по-моему, параллельно шло еще строительство Технологического института. Там мы тоже принимали участие. Шел 1974 год.

- Что сегодня из себя представляет «Союзлифтмонтаж»?

- Это современное высокотехнологичное предприятие, отвечающее всем требованиям строительной индустрии. Это Группа компаний, которая предоставляет полный спектр услуг по монтажу и эксплуатации подъемных механизмов. Первый этап: мы помогаем проектировщикам на первоначальном этапе строительства, еще на бумаге даем рекомендации, как оптимально и правильно нужно располагать лифты и эскалаторы, помогаем подбирать оборудование, закупаем его, поставляем, храним. Плохая история, когда к нам приходят, а здание уже построено. Это неправильно и в конце концов многозатратно. Затем монтируем оборудование, после монтажа подключаем на свой диспетчерский пульт, чтобы была возможность бесперебойного контроля за всеми устройствами, которые мы эксплуатируем. Ну, и естественно, проводим регулярное техническое обслуживание. Помимо лифтов мы занимаемся эскалаторами и траволаторами, На нашем «счету» много грандиозных проектов: «Мега-Гринн», аэропорт, «Сити-молл», здания БелГУ, филармонии, санатория «Красиво», музея «Прохоровское поле». На нашем обслуживании сегодня находится 1, 5 тысячи лифтов и 60 эскалаторов.

В коллективе умеют не только работать, но и отдыхать.

- Можно сказать, что вы являетесь лидером в этой сфере деятельности?

- Я думаю, что да. География нашей деятельности охватывает не только Белгородскую область. Например, мы принимали участие в работах по реконструкции стадиона «Лужники», в капитальном ремонте Дворца съездов в Москве, работали в Санкт-Петербурге. Осуществляли работы даже Заполярным кругом в городе Кагалым. Мы являемся официальными представителями всемирно известной фирмы KONE. Согласитесь, белгородский рынок все-таки достаточно ограничен, а наши возможности намного превосходят этот сегмент. Чтобы удержать коллектив, он должен постоянно находиться в процессе занятости. Вот и приходится искать заказы, чтобы загрузить людей работой.

- Кстати, расскажите о ваших специалистах?

- Это все люди самой высокой квалификации и профессионализма. Для того, чтобы вырастить настоящего монтажника вам потребуется 5 лет, как минимум. Это ведь вам не каменщик и не разнорабочий.

Механизмы от "Союзлифтмонтажа" работают четко и слаженно.

- Что отличает «Союзлифтмонтаж» от других ей подобных компаний? В чем ваши особенности?

- Во-первых, объемы выполняемых работ. Во-вторых, техническое оснащение. Нам под силу работы любой сложности. Несколько раз на различного рода планерках при обсуждении того или иного объекта от высокопоставленных руководителей приходилось слышать лестные для меня реплики, типа, ну, «Союзлифтмонтаж» здесь справится без вопросов. У нас репутация, гарантия, строгое выполнение сроков договоров. Для меня данное слово – железный и беспрекословный закон.

У меня трое детей. Сын пока маленький, ему всего 9 лет, но я его воспитываю в таком же духе. Не устаю ему твердить: Саша, если ты дал кому-то слово, то должен в лепешку разбиться, чтобы его сдержать. Чего бы тебе это не стоило. По-моему он ко мне прислушивается. Еще у меня две старших дочери, но те пошли по другой стезе.

Вот так я и своим работникам говорю, ребята, мы нарабатывали свою репутацию 40 лет, и одним каким-нибудь «косяком» ее подмочить ни в коем случае нельзя. По-моему, они тоже ко мне прислушиваются. Очевидных «косяков» у нас не бывает.

-Легко устроиться к вам на работу?

- Откровенно говоря, нет. У нас давно устоявшийся дружный коллектив, кадровой текучки практически нет. Все специалисты самого высокого уровня, подобного уровня еще надо поискать. Зарплаты достойные, полный социальный пакет. В коллективе преобладают отношения, в которых приоритеты: взаимовыручка, взаимоподдержка, чувство локтя. Задача руководителя: людям надо помогать, людей надо уважать, ценить их личные и профессиональные качества. У нас работают несколько династий, когда отец приводит сына, который продолжает его дело. Это не семейственность, а трудовые семейные традиции.