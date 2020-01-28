В Белгороде закладчик прятал наркотик возле детской песочницы

В Белгороде сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России перекрыли канал поставки в регион героина. 18-летнего злоумышленника удалось задержать с поличным. Тайник с сильнодействующим наркотиком он оборудовал в одном из дворов на проспекте Богдана Хмельницкого. Свертки с героином были спрятаны возле детской песочницы.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить, что 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья прибыл в регион с целью распространения запрещенного вещества. При личном досмотре и осмотре места происшествия были обнаружены 4 свертка с героином. Всего же у злоумышленника было изъято 600 граммов наркотического вещества. Также было установлено, что задержанный сам употребляет героин.

Фото пресс-службы УМВД Белгородской области.

Региональное Следственное управление УМВД России в отношении злоумышленника возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Суд решил заключить распространителя наркотиков под стражу.