Tele2подвела итоги работы в корпоративном кластере за 2019 год.

Tele2 зафиксировала рост базы корпоративных клиентов в Белгородской области в 2019 году на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Важной тенденцией среди белгородских B2B-абонентов стало увеличение объема потребляемого трафика, за отчетный период он вырос почти вдвое. Кроме того, Tele2 отмечает устойчивый рост сегмента B2G – число государственных организаций среди клиентов оператора увеличилось на 23%. Благодаря развитию клиентской базы выручка компании от работы в корпоративном кластере выросла на 17%.

Одним из ключевых драйверов роста оператора в бизнес-сегменте снова стало активное развитие M2M-направления. Так, в 2019 году SIM-карт M2M стало больше на 47% по сравнению с 2018 годом. Технология M2M, позволяющая устройствам обмениваться данными, может применяться для мониторинга работы торговых автоматов, бытовых и индустриальных счетчиков, транспортных средств и систем безопасности.

Бизнес-клиенты в 2019 году активно пользовались опцией «SMS-Таргет», позволяющей создавать эффективные рассылки сообщений с детальным сегментированием целевой аудитории. Tele2 также предоставляет B2B-абонентам возможность заказать индивидуальные геоаналитические отчеты, собранные на основе Big Data. Кроме того, традиционно среди бизнес-клиентов Tele2 востребованы такие сервисы, как «Корпоративная АТС» и «Контроль сотрудников».

Среди ключевых корпоративных клиентов Tele2 в регионе такие крупные компании, как ФГУП «Почта России», АО «Белгородская сбытовая компания», ООО «Хохланд Руссланд», ГК «Агро-Белогорье».

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Tele2 продолжает укреплять свои позиции на корпоративном телеком-рынке, демонстрируя устойчивый рост ключевых операционных показателей бизнес-направления. В Tele2 разработаны универсальные предложения, которые подходят как небольшим организациям, так и крупным корпорациям. Бизнес-тарифы Tele2 просты и понятны, не содержат скрытых условий и включают все, что необходимо любой современной компании. Кроме того, мы предлагаем B2B-клиентам актуальные эффективные решения, такие как таргетированная SMS-рассылка и геоаналитика. Уникальное преимущество, которое есть только у Tele2, – возможность перенести остатки не использованных в текущем месяце минут, SMS и гигабайт на следующий период».