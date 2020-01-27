2020-01-27T12:03:26+03:00
Экономика

ВТБ увеличил эмиссию карт «Мир» в 1,5 раза

Показатель за 2019 год превысил четыре с половиной миллиона карт
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Всего на сегодняшний день банк выпустил их более14 миллионов штук, из которых в Белгородской области - свыше 44 тысяч.

Основную часть выпуска составляют зарплатные карты, при этом спрос на них растет не только со стороны бюджетных, но и коммерческих организаций. Банк ВТБ (ПАО) входит в ТОП-3 банков, выпускающих карты «Мир» и занимает примерно 25% от общей доли рынка. Наибольший объем традиционно приходится на Московскую, Ленинградскую, Иркутскую, Ростовскую и Новосибирскую области.

Все операции на территории России по всем платежным системам (Visa, Mastercard и «Мир») проводятся через один платежный и клиринговый центр (НСПК). Тарифы по обслуживанию зарплатных карт «Мир» не отличаются от тарифов по картам других платежных систем. В составе пакета услуг ВТБ «Мультикарта» обслуживание карт бесплатно в количестве до пяти штук.

Наиболее популярные операции, совершаемые по картам «Мир», идентичны транзакциям по картам международных платежных систем: снятие наличных, оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, переводы с карты на карту.

На базе платежной системы «Мир» осуществляется вся эмиссия Карты москвича и Единой карты петербуржца. Кроме того, карта может быть использована для получения пенсии и других социальных выплат. Их держатели могут совершать платежи, в том числе с помощью Android-смартфона, подключившись к мобильному платежному сервису Mir Pay.

Напомним, к выпуску национальных карт ВТБ приступил одним из первых на рынке в 2016 году и с тех пор он постоянно расширяет функционал продукта. В 2019-м банк приступил к выпуску кобейджинговых карт «Мир» - Maestro с возможностью бесконтактной оплаты для двух платежных приложений как внутри страны, так и за границей.

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