В Белгородской области во время совместного рейда силовиков обнаружен взрывоопасный предмет и предметы военной экипировки

Сегодня, 1 февраля, Управление ФСБ России по Белгородской области совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям при поддержке управления Федеральной службы войск национальной гвардии и Министерства внутренних дел провели на территории Шебекинского района комплекс предупредительно-профилактических мероприятий. Они были направлены на выявление и нейтрализацию угроз безопасности Российской Федерации. В ходе рейда был обнаружен предмет с признаками взрывного устройства, который направлен на экспертизу. Также найдены средства военной и специальной экипировки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. ст. 222, 223, 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фото пресс-службы Управления ФСБ России по Белгородской области.

Рейдовые и проверочные мероприятия прошли в местах возможного незаконного хранения оружия, боеприпасов, предметов и вещей, запрещенных к свободному обороту.

Фото пресс-службы Управления ФСБ России по Белгородской области.

В результате проведенных мероприятий также изъяты крупные партии товарно-материальных ценностей, подготовленные к перемещению через государственную границу, и технические средства, которые использовались в противоправной деятельности членами преступных групп.