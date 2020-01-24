2020-01-24T15:55:13+03:00
Экономика

ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога

Клиент сможет приобрести автомобиль или моторизированную технику, не передавая ее в дальнейшем банку в залог
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Новые условия распространяются на новые и подержанные автомобили, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и другое. Минимальная ставка по кредиту – от 9% годовых при условии страхования транспортного средства на весь срок, включая дисконт 1 п.п. для зарплатных клиентов.

Преимуществом данной программы, которую ВТБ запустил первым, является и отсутствие требований к первоначальному взносу и приобретаемому транспортному средству. В рамках предложения возможно оформление кредита в размере от 100 до 500 тысяч рублей на срок от года до пяти лет, решение принимается банком от 30 минут. Подать заявку по новой программе можно на сайте банка или в точках продаж автокредитов, а оформить кредит – как в ВТБ, так и в автосалонах.

- Новая программа позволяет клиенту приобрести транспортное средство без первоначального взноса, при этом оно не передается в залог банку, а сделка купли-продажи может быть проведена в удобном для заемщика месте. Это существенно упрощает процесс оформления кредита и снижает расходы банка. В результате мы можем предложить более привлекательную ставку по сравнению с кредитами наличными, что для конечного покупателя делает автомобиль или мотоцикл ещё доступнее. Запуск данного продукта позволит нам в дальнейшем перевести процесс получения таких кредитов полностью в цифровой формат, – прокомментировал Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент Банка ВТБ (ПАО).

Отметим, что ВТБ первым среди лидеров банковского рынка запустил беззалоговое автокредитование. Более того, он сохраняет ведущие позиции в части автокредитов: по итогам 11 месяцев 2019 года объем кредитов превысил 78,3 миллиарда рублей. Портфель ВТБ в данном сегменте - свыше 120,5 миллиардов.

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