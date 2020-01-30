2020-01-30T16:27:37+03:00
Общество

В Белгороде и области ветер повалил деревья на автомобили и крыши домов

Непогода проявила свой крутой характер
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба МЧС Белгородской области.Фото: пресс-служба МЧС Белгородской области.
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Сегодня, 30 января, с самого утра в Белгороде и многих районных области погода стала причиной не одного ЧП. Так, на улице Студенческой под обломками дерева оказались 5 автомобилей, а в Корочанском районе дерево упало прямо на крышу дома.

Фото: пресс-служба МЧС Белгородской области.

Фото: пресс-служба МЧС Белгородской области.

Сообщение о происшествии на улице Студенческой в единую дежурно-диспетчерскую службу Белгорода поступило в 11:14. Звонившие говорили, что в районе дома №19 сильный ветер повалил дерево. Под его обломками оказались 5 автомобилей. В результате происшествия пострадавших нет. Работники МБУ «Белгородблагоустройство» провели работы по распилу и уборке дерева.

В единую дежурно-диспетчерскую службу Корочанского района сегодня поступило сообщение о падении дерева на крышу частного домовладения. На место происшествия выехали сотрудники РЭС и МБУ «Белгородблагоустройство», так как дерево упало прямо на линии электропередач. К счастью, дом не пострадал.

Еще одно ЧП из-за непогоды произошло в Белгороде по улице Костюкова, д. 34 (возле ТЦ «Кедр»). Из-за сильного ветра упал сухой тополь. Под его обломками оказались 3 автомобиля. В результате происшествия пострадавших нет. На месте работают сотрудники Управы №25 и МБУ «Белгородблагоустройство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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