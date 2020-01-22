На предприятиях Металлоинвеста проходят Дни информирования

Цель мероприятий, проходящих в неформальной, доверительной атмосфере, – проинформировать работников о ходе выполнения производственной программы, планах на предстоящий период, ответить на их вопросы, учесть замечания и предложения, обсудить проблемы и наметить пути их решения.

- Сегодня диалог между руководителями и сотрудниками приобретает ключевое значение, - подчеркнула директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. – Общий успех и благополучие каждого сотрудника зависят от четкого понимания каждым из нас стратегии и задач компании, ситуации на рынках. Важно объяснять людям суть происходящих изменений, получать от них своевременную обратную связь о возникающих проблемах в работе, учитывать предложения.

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, первый заместитель генерального директора - директор по производству Андрей Угаров, управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов и управляющий директор ОЭМК Сергей Шишковец уже встретились коллективами своих предприятий.

20 января Михайлов провел встречу с горняками рудоуправления комбината, где поблагодарил их за успешные результаты работы и обозначил дальнейшие задачи. Рассказал о предстоящих этапах реализации проекта строительства циклично-поточной технологии доставки руды из карьера, особенностях и преимуществах новой техники, которая появилась в распоряжении горняков. Особый акцент руководитель сделал на теме безопасного выполнения работ. «Наш приоритет номер один - жизнь и здоровье, чтобы вы возвращались домой целыми и невредимыми. Никакого формализма - берегите себя», - заявил Олег Михайлов.

Вопросам безопасности на производстве и реализации масштабного проекта трансформации и развития ремонтных служб на встречах уделяется большое внимание. Магистральная задача всех предприятий Металлоинвеста на ближайшие годы - повысить качество ремонтов и производительность оборудования.

Фото Александр Белашов.

21 января состоялась встреча с работниками автотракторного управления. «Я благодарю всех вас за работу и хочу отметить, что вы завершили год с минимальными случаями нарушения правил охраны труда и промышленной безопасности, – отметил Олег Михайлов. – Вы - лидеры по подаче идей в рамках Бизнес-Системы Металлоинвест на комбинате и это отражается на вашей работе».Руководитель напомнил также, что за соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности лебединцы получают ежеквартальные премии.

На встречах обсуждаются актуальные вопросы и по условиям труда, заработной плате и особенностям ее формирования для различных категорий персонала.

- Оплата труда каждого сотрудника зависит от его результатов, инициативности, участия в улучшении производственных процессов, - заявил заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов. - Важно не только внедрять передовые технологии, но и учиться, осваивать новые навыки, чтобы эффективно их применять. Нам нужно меняться, чтобы соответствовать возможностям современного мира и быть готовым к его вызовам.

Дни информирования проходят на всех основных подразделениях ЛГОКа. 22 января с руководством встречались работники управления железнодорожного транспорта, буровзрывного управления, дренажной шахты, геолого-маркшейдерского управления. А 24 января мероприятие состоится и на Михайловском ГОКе.