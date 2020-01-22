2020-01-22T15:18:50+03:00
Общество

В новогодние праздники белгородские абоненты Tele2 посетили более 90 стран

Tele2 подвела итоги роуминговой активности абонентов в период с 29 декабря 2019 года по 8 января 2020 года
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На праздничных каникулах белгородские клиенты компании активно путешествовали, а количество скачанного интернет-трафика в международном роуминге выросло более чем в 6 раз.

Число белгородских клиентов Tele2, воспользовавшихся роумингом во время новогодних праздников, увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Абоненты оператора посетили в начале 2020 года более 90 стран. Самыми популярными направлениями стали Украина, Белоруссия, Турция, Таиланд и Куба. Самые экзотические страны для зимних путешествий, куда отправились белгородцы в начале года, – Йемен, Португалия, Сейшельские острова, Индонезия и Танзания.

Голосовой трафик белгородских абонентов Tele2 за границей во время новогодних каникул показал рост на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а число отправленных SMS возросло на 60%. Однако в международном роуминге клиенты оператора предпочитали звонкам и SMS общение в интернете: общий объем передачи данных за рубежом увеличился более чем в 6 раз год к году. Большинство абонентов для выхода в интернет пользовались обновленной услугой «Безлимитный интернет за границей», география которой в минувшем году была расширена до 142 стран действия. Опция доступна как на востребованных направлениях для отдыха и бизнес-поездок, так и в экзотических странах.

С 2019 года Tele2 предлагает абонентам тарифа «Мой онлайн+» бесплатно пользоваться услугой «Безлимитный интернет за границей» в первый день выхода в интернет: оператор помогает своим клиентам быстро адаптироваться за рубежом. А абонентам тарифа «Премиум» безлимитный мобильный интернет предоставляется бесплатно на весь период путешествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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