2020-01-21T15:59:10+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции расширяет линейку биржевых фондов

VTBM ETF ВТБ Ликвидность – на Московской бирже запущен первый в России биржевой фонд денежного рынка
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Он предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления ликвидностью. Таким образом, ВТБ сегодня предлагает самую широкую линейку биржевых фондов на российском рынке.

Основными преимуществами VTBM ETF ВТБ Ликвидность являются потенциальная доходность, сопоставимая со срочным вкладом крупнейших банков; внутридневная ликвидность (возможность купить\продать фонд с минимальным спредом, поддерживаемым надежным маркетмейкером), а также минимальные риски снижения стоимости (средства под управлением инвестируются в инструменты денежного рынка, максимально защищенные от кредитного и рыночного рисков). Операции с паями можно осуществить в один клик через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Брокерская комиссия по сделкам составит 0%, совокупный размер комиссий и вознаграждений фонда (Total Expense Ratio) – 0,5% годовых. При владении фондом от трех лет инвестор может получить налоговый вычет.

- Линейка биржевых фондов ВТБ на сегодняшний день является самой широкой на рынке, и мы намерены развивать ее дальше, предоставляя все больше возможностей для удобства наших клиентов. Мы видим большие перспективы у данного направления, потому что операции с такими продуктами доступны онлайн в цифровых каналах, что сейчас очень востребовано на рынке. Создание лучшего на рынке эксперта и партнера для решения финансовых задач любого масштаба и сложности является нашей стратегической задачей, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО), председатель совета директоров АО ВТБ Капитал Управление активами.

В линейке БПИФ ВТБ представлены VTBB ETF ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета (запущен в феврале 2019 г., доходность с даты запуска - 12,9%, за полгода - 7.26%), VTBA ETF ВТБ – Акции американских компаний (в июне 2019 г., полугодовая доходность - 8,92%), VTBH ETF ВТБ Американский корпоративный долг (в июле 2019 г.), VTBE ETF ВТБ Акции развивающихся рынков (в июле 2019 г.), VTBU ETF ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета (в декабре 2019 г.). Совокупные расходы, включая комиссию по каждому из БПИФ, составляют не более 1% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Белгородчине ожидается мокрый снег
Бизнесмен из Белгорода выиграл более двух миллионов рублей
Белгородские энергетики в этом году отремонтируют 700 км ЛЭП
Cтароосколец заплатил более миллиона рублей долга бывшей супруге
На Белгородчине для сотрудников ЗАГСа ввели униформу
В Валуйках Белгородской области отметили День освобождения от фашистских захватчиков
В Белгороде установлена криптобиокабина для выдачи загранпаспортов
Под Белгородом провели целую спасательную операцию, чтобы предотвратить гибель собаки
В Белгороде хозяин дома выстрелил в одного из незваных гостей
Волонтеры Алексеевки доставили освященную воду маломобильным гражданам
В Ракитянском районе Белгородчины прошел первый этно-фольклорный фестиваль «Крещенский сочельник»
Контрафактные сигареты продавали в белгородском детском магазине игрушек
Белгород и Куба становятся ближе
Белгородская область переходит на авоськи
Эквайринг торговых точек от ВТБ
Белгородцам предлагают сменить электросчетчик, чтобы не переплачивать за электроэнергию