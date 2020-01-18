2020-01-20T11:47:15+03:00
Экономика

ВТБ Капитал сохраняет лидерство в международных рэнкингах

По данным Dealogic за 2019 год, это первые места среди организаторов размещений на международном долговом рынке по России, СНГ и Восточной Европе
Поделиться:
Изменить размер текста:

На международном долговом рынке по России инвестиционный банк

АО ВТБ Капитал организовал 25 сделок, что позволило ВТБ Капитал занять 25% доли рынка. На долговом рынке СНГ банк занял 22% доли рынка, организовав 110 сделок, а в Восточной Европе доля рынка ВТБ Капитал составила 11,46%, количество организованных сделок – 110. По данным Dealogic ВТБ Капитал также стал лидером среди организаторов размещений на локальном долговом рынке России, где инвестбанк организовал 84 сделки и занял 28% доли рынка.

Refinitiv также отметил лидерство ВТБ Капитал среди организаторов размещений на долговом рынке России (44,3% от общего рынка, 79 сделок).

По данным рэнкинга Bloomberg ВТБ Капитал является лидером в категории «Организатор размещений облигаций в Восточной Европе»: доля рынка составила 19,9%, инвестбанк реализовал 102 транзакции.

- Мы рады, что отраслевые эксперты высоко оценили деятельность компании на глобальных рынках капитала. За прошедший год мы провели ряд значимых сделок для эмитентов из различных отраслей, включая такие компании, как РусГидро, РЖД, Северсталь. Сохраняется устойчивый интерес эмитентов к заимствованиям на долговом рынке, и мы ожидаем, что в 2020 году объёмы сделок будут увеличиваться, - отметил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал

Кроме того, по данным Refinitiv инвестбанк занял первое место среди консультантов по M&A-сделкам по количеству и объему осуществленных транзакций в России (17 сделок на $4,5 миллиарда).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Белгородчине ожидается мокрый снег
Бизнесмен из Белгорода выиграл более двух миллионов рублей
Белгородские энергетики в этом году отремонтируют 700 км ЛЭП
Cтароосколец заплатил более миллиона рублей долга бывшей супруге
На Белгородчине для сотрудников ЗАГСа ввели униформу
В Валуйках Белгородской области отметили День освобождения от фашистских захватчиков
В Белгороде установлена криптобиокабина для выдачи загранпаспортов
Под Белгородом провели целую спасательную операцию, чтобы предотвратить гибель собаки
В Белгороде хозяин дома выстрелил в одного из незваных гостей
Волонтеры Алексеевки доставили освященную воду маломобильным гражданам
В Ракитянском районе Белгородчины прошел первый этно-фольклорный фестиваль «Крещенский сочельник»
Контрафактные сигареты продавали в белгородском детском магазине игрушек
Белгород и Куба становятся ближе
Белгородская область переходит на авоськи
Эквайринг торговых точек от ВТБ
Белгородцам предлагают сменить электросчетчик, чтобы не переплачивать за электроэнергию