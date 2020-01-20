2020-01-20T16:43:46+03:00
Общество

Сотрудники полиции и МЧС во время крещенских купаний спасли заплывшего под лед белгородца

Неудачно нырнув, мужчина оказался в ловушке
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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В крещенскую ночь в Белгородской области сотрудники полиции и МЧС предотвратили беду. Возле купели в селе Замостье Грайворонского городского округа, как и в других, специально оборудованных для массового купания местах, в ночь с 18 на 19 января дежурили спасатели, стражи порядка и медики.

Участковый уполномоченный Эдуард Алхимов и огнеборцы пожарно-спасательной части № 22 Дмитрий Дробот, Максим Фарбитный, Даниил Лагода, Сергей Ярыжков увидели, как один из мужчин, окунувшись, заплыл под кромку льда. Заметив мелькнувший силуэт, все пятеро бросились ему на помощь.

Фото пресс-службы УМВД региона.

Фото пресс-службы УМВД региона.

- Ситуация требовала быстрых и решительных действий. Чтобы экстренно вызволить мужчину, который рисковал получить переохлаждение или задохнуться, участковому и спасателям пришлось разбивать лед, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Пожарным и полицейскому удалось добраться до горе-пловца. Вместе они вытащили его из ледяной воды на берег.

На сайте ГУ МЧС России по Белгородской области сообщается, что медицинская помощь спасенному не потребовалась. Чуть придя в себя, мужчина объяснил, что увидел на поверхности водоема темное пятно и по ошибке принял его за полынью. Решив доплыть до нее подо льдом, он попал в ловушку, выбраться из которой едва бы смог самостоятельно. Мужчина поблагодарил полицейского и спасателей за спасение, пообещав больше так не рисковать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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