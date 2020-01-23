2020-01-23T18:54:33+03:00
Общество

Белгородская область: Семье погибшего рабочего комбината КМАруда выплатят пособие в размере среднегодового заработка

Из Фонда соцстрахования предусмотрена выплата 1 миллиона рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Фото:photogoroda.Фото:photogoroda.
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В Губкине 22 января на производстве произошел несчастный случай на производстве. Руководство комбината выплатит семье погибшего единовременное пособие в размере его среднегодового заработка. Также предусмотрена выплата в размере 1 миллиона рублей из Фонда социального страхования. Руководство комбината выражает свои соболезнования семье погибшего.

«Комсомольская правда» связалась с руководством комбината. Как сообщил изданию начальник управления интегрированных коммуникаций ООО УК «ПМХ» Виталий Малый, несчастный случай на комбинате КМАруда произошел в 12.10. Также сообщается: «В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. Изучается документация, касающаяся охраны труда и техники безопасности. В результате ЧП производственный процесс на предприятии не приостановлен, добыча ведётся в штатном режиме.

Коллектив Промышленно-металлургического холдинга выражает соболезнования семье. Компания окажет необходимую поддержку, в частности, – единовременное пособие в размере среднегодового заработка погибшего. Помимо этого, предусмотрена выплата от Фонда социального страхования в размере одного миллиона рублей».

Напомним, что в камере № 29-3 блок юго-восточного штрека на горизонте -71 м произошло падение погрузо-доставочной машины. Бурильщик на самоходной погрузочной машине перемещал оборудование к месту бурильных работ. Машина, сбив ограждение, упала в камеру. Региональный Следственный комитет начал проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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