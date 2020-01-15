Клиенты Tele2 в новогодние праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее

С 1 по 8 января 2020 года клиенты оператора скачали 90 Пб трафика.

Пик интернет-активности абонентов пришелся на 3 января, когда потребление выросло до 11,5 Пб. Общая продолжительность звонков по сравнению с прошлым годом увеличилась на 7%. Белгородцы за время праздничных каникул использовали на 82% больше трафика, чем в предыдущем году.

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В новогодние праздники абоненты Tele2 использовали 90 Пб трафика, что на 80% превысило показатель прошлого года. В первый час нового года объем потребленного клиентами Tele2 трафика по России вырос более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Самыми активными пользователями интернета за время зимних праздников оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ростова-на-Дону, Краснодара и Адыгеи. Абоненты Tele2 в Белгородской области за время зимних каникул использовали на 82% больше мобильного интернет-трафика, чем за тот же период 2019 года.

Традиционные лидеры по потреблению дата-услуг – жители Москвы – за первые восемь дней нового года скачали почти 16 Пб трафика, что вдвое превысило объем потребления годом ранее. Ту же динамику пользователи интернета показали в новогоднюю ночь – по сравнению с прошлым годом объем трафика вырос в два раза. Если оценить потребление трафика с 18:00 31 декабря 2019 года до 8:00 1 января 2020 года, то самыми активными стали не первые часы новогодней ночи, а вечер накануне – 19:00-22:00. Тот же тренд прослеживался в московском метро, где самым загруженным по использованию дата-услуг стало время с 18:00 до 21:00 31 декабря.

По сравнению с прошлым годом продолжительность звонков в период с 1 по 8 января 2020 года выросла на 7% до 66 млн минут. При этом пик ожидаемо пришелся на 1 января, когда клиенты наиболее активно поздравляли родных и друзей по телефону. Охотнее всего голосовой связью в новогоднюю ночь пользовались абоненты из Москвы. Средняя продолжительность голосового вызова москвичей составила чуть более 2 минут (122 секунды). Голосовой трафик в Москве в первый час нового года увеличился в три раза (по России этот показатель составил +7%), за 1–8 января продолжительность звонков в столице выросла на 16%.

Второе место по продолжительности разговоров в праздничные дни заняли жители Челябинска. Интересно, что наряду с Москвой, он стал лидером обоих рейтингов – как по потреблению интернета, так и по продолжительности новогодних звонков. Далее следуют абоненты Tele2 из Иркутска, Воронежа и Нижнего Новгорода. Белгородские абоненты Tele2 разговаривали по телефону в первую неделю января на 5% дольше, чем годом ранее.

Несмотря на популярность мессенджеров как основного канала для поздравлений, некоторые абоненты по-прежнему предпочитают SMS: в новогоднюю ночь клиенты Tele2 отправили на 3% больше сообщений, чем в прошлом году. Жители Белгородской области поддержали эту тенденцию: данный показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.