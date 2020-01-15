На белгородских дорогах за день пострадали четыре пешехода – из них двое детей

Во вторник, 14 января, в Белгородской области произошло четыре ДТП – все с участием пешеходов. Среди пострадавших – двое подростков.

Одна из аварий произошла около шести вечера на улице Корочанская в Белгороде. По предварительным данным, 54-летний водитель «Лады Гранты» сбил 13-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Она в темной одежде. Ну, не видел я ее. В последний момент – по тормозам, но, видите, какая дорога… Она прошла метра два-три – и все, я ее сбил. Ехал небыстро, максимум 55. Я не гоняю, у меня даже штрафов нет, - объяснил автомобилист.

Для оказания медицинской помощи девочку доставили больницу. Еще одно ДТП с подростком произошло примерно в это же время в Белгородском районе. По предварительным данным, в районе села Крутой Лог 56-летний водитель «Нивы» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 15-летнего юношу. Мальчик также получил травмы.

В Новом Осколе под колесами «Газели» пострадала 71-летняя женщина. По предварительным данным, 60-летний водитель не заметил ее, когда сдавал назад. В Строителе 78-летний водитель «Тойоты» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 52-летнюю женщину. В результате она также получила травмы.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о необходимости быть особенно внимательными у переходов, остановок общественного транспорта и в районе образовательных учреждений. Пешеходов призывают также не терять бдительности. Прежде, чем ступить на проезжую часть, убедитесь, что водитель видит вас и пропускает. Рекомендуется также обозначать себя световозвращающими элементами. Напомним, их использование обязательно при движении в темное время суток по загородным трассам. Штраф за нарушение – 500 рублей. В прошлом году в регионе к административной ответственности были привлечены 1409 пешеходов, проигнорировавших это требование.