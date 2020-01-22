Уроженца Белгородской области госпитализировали в Питере с подозрением на китайский коронавирус

23-летнего Армана К, который 22 января прилетел из Шанхая в Петербург, увезли из аэропорта в специальной изолирующей капсуле. Для этого был серьезный повод. Медики заподозрили у молодого человека смертельный китайский коронавирус.

Как сообщил «Комсомолке» источник, в Пулково парень не прошел контроль на тепловизоре. Прибор зарегистрировал у него высокую температуру - 38 градусов. После чего его в экстренном порядке забрала бригада «Скорой помощи» и доставила в городскую инфекционную клиническую больницу имени Боткина.

Тем временем в социальных сетях Белгорода появилась информация о том, что заболевший молодой человек - уроженец Старого Оскола.

«КП-Санкт-Петербург» удалось связаться с подругой пострадавшего. Девушка рассказала:

- Он написал мне, что все, что пишут – вранье. Он в полном порядке.

Медики пообещали озвучить точный диагноз утром 23 января.

Напомним, что из-за распространения вируса Роспотребнадзор распорядился усилить санитарно-карантинный контроль на всех пропускных пунктах в Россию. Приехавшие в страну иностранцы должны будут заполнить специальную анкету и пройти измерение температуры.

Смертельный коронавирус передается от человека к человеку. Основные симптомы инфицирования —это высокая температура, кашель с мокротой, быстрая утомляемость. Согласно последним данным, в Китая уже умерло, заразившись коронавирусом, 17 человек. Предполагают, что до 1,7 тысяч человек могут быть заражены.

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