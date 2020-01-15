Белгородский губернатор считает, что изменения, озвученные Президентом, требуют конституционных перемен

С поистине историческим посланием ко всем гражданам страны обратился сегодня, 15 января, президент Российской Федерации Владимир Путин, считает губернатор Белгородской области. Об этом он написал на своей странице ВКонтакте. Евгений Савченко считает, что такие масштабные преобразования требуют конституционных изменений.

Губернатор также считает важным, что рефреном выступления Президента «стало благополучие и благосостояние российского народа через кардинальные меры государственной поддержки. В первую очередь речь идет о семьях с детьми, нашей молодежи, старшем поколении».

Евгений Савченко подчеркнут, что Белгородская область готова к реализации всех инициатив главы государства. Он написал, что когда есть политическая воля такого лидера, как Владимир Владимирович Путин, то нет сомнения, что озвученные в послании решения будут успешно воплощены в жизнь в кратчайшие сроки.

Напомним, что традиция ежегодного послания своими корнями уходит в 1994 год. Первое такое послание жители Российской Федерации услышали от Президента страны 24 февраля 1994 года.