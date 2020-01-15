2020-01-15T16:44:16+03:00
Общество

Белгородцы смогут получать материнский капитал при рождении первого ребенка в семье

Президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что маткапитал будут выдавать уже при рождении первенца
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцы смогут получать материнский капитал при рождении первого ребенка в семье.Белгородцы смогут получать материнский капитал при рождении первого ребенка в семье.Фото: "КП" Архив
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В сегодняшнем послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин дал поручение продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Он также заявил, что маткапитал будут выдавать уже при рождении первенца. На первого ребенка будут получать столько же денег, сколько сейчас получают при рождении второго (466 417 рублей).

Как рассказали в пресс-службе Пенсионного Фонда России по Белгородской области, в регионе с начала действия Государственной программы (2007 год) материнский капитал получают более 89 тысяч семей. Около 46 тысяч уже полностью использовали эти средства. Чаще всего маткапитал белгородцы используют на улучшение жилищных условий. Таких семей в регионе на сегодняшний день насчитывается 62 тысячи. Около 11 тысяч семей планируют использовать эти деньги на обучение детей. Всего 20 семей средства материального капитала направили на формирование пенсионных накоплений матери.

Также в региональном ПНФ отметили, что с 2018 года семьи с невысоким доходом, в которых родился второй ребенок, стали получать ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума. Таких семей на сегодняшний день – более 2 тысяч.

Общая сумма перечисленных средств, которыми сумели воспользоваться белгородские семьи, превысила 24 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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