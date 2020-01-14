Белгородские энергетики завершили реконструкцию подстанции в Старом Осколе

«Россети Центр Белгородэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») завершил работы по модернизации и техническому перевооружению подстанции 110 кВ «Промышленная» в Старом Осколе.

В рамках реконструкции энергетики заменили системы релейной защиты и противоаварийной автоматики, обновили телемеханику и системы учета электроэнергии, вместо морально и физически устаревших масляных выключателей и отделителей с короткозамыкателями (ОД/КЗ) установили вакуумные и элегазовые выключатели.

На объекте реализован высокий уровень наблюдаемости и оперативного реагирования на аварийные процессы. Все данные о параметрах работы оборудования поступают в оперативно-информационный комплекс Городского диспетчерского пункта Старооскольских электрических сетей. При этом диспетчер может не только наблюдать за технологическими процессами, но и обеспечивать удаленное управление коммутационными аппаратами и устройствами релейной защиты и автоматики, производить на подстанции необходимые переключения.

Подстанция 110 кВ «Промышленная» установленной мощностью 50 МВА введена в эксплуатацию в 1983 году. Объект обеспечивает электроснабжение целого ряда крупных потребителей, в числе которых кондитерская фабрика «Славянка», молочный комбинат «Авида», перекачивающая насосная станция оскольского водоканала и многие другие. Реконструкция питающего центра значительно повысит надежность электроснабжения жителей и предприятий Старооскольского городского округа.