2020-01-14T11:17:46+03:00
Общество

На дорогах Белгородской области за год погибли семь детей в возрасте до шестнадцати лет

В Управлении региональной Госавтоинспекции подвели итоги аварийности
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Полицейские призывают водителей, садясь за руль помнить о том, что от них зависит безопасность маленьких пешеходов.Полицейские призывают водителей, садясь за руль помнить о том, что от них зависит безопасность маленьких пешеходов.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Изменить размер текста:

За 2019 год на белгородских дорогах произошло 139 ДТП с участием детей в возрасте до шестнадцати лет. Семь несовершеннолетних погибли и 148 получили травмы. В половине случаев пострадавшие были пассажирами.

Чтобы повысить безопасность юных белгородцев, полицейские регулярно проводят в регионе профилактические рейды и акции. За нарушения правил перевозки несовершеннолетних сотрудники ГИБДД за двенадцать месяцев привлекли к ответственности 10733 водителя.

Важная составляющая – обучение детей правилам безопасного поведения. Занятия по ПДД проходят в школах, детских садах, оздоровительных лагерях и в местах массового отдыха. Ежегодно в начале учебного года полицейские и их общественные помощники дежурят на пешеходных переходах. Перед началом уроков и после сотрудники ГИБДД вместе с родительским патрулем проверяют наличие у школьников световозвращателей. Чтобы приучить детей носить СВ-фликеры и повязки правоохранители проводят для них мастер-классы. Юные пешеходы собственными руками изготавливают яркие атрибуты, участвуют в световозвращающих флешмобах и других профилактических акция Госавтоинспекции. Кроме того, в Белгородской области активно развиваются ЮИДовское (юные инспекторы движения) и кадетское движения.

Для детей также разработали специальные схемы по типу «дом – школа – дом». Чтобы ребята на практике могли закрепить навыки безопасного поведения, автоинспекторы в рамках акции «шагающий автобус» проводят их по безопасным маршрутам.

Уже не первый год в регионе работает «родительский патруль». Он контролирует соблюдение детьми ПДД. В его рядах не только мамы и папы, но и дедушки с бабушками. С недавних пор в Белгородской области появился еще и «патруль отцов». Полицейские отмечают, что вовлечение родителей в профилактику аварийности способствует воспитанию у детей культуры безопасного поведения на дороге. Ведь мнение родителей для ребенка всегда является более авторитетным, а сами они служат для детей образцом для подражания.

Полицейские призывают водителей, садясь за руль помнить о том, что от них зависит безопасность маленьких пешеходов. Будьте внимательными у образовательных учреждений, на подъездах к переходам и автобусным остановкам. Родителей также просят не пренебрегать требованиями к перевозке юных пассажиров. В случае ДТП специальное автокресло способно спасти ребенка. Не стоит экономить на здоровье детей, тем более что стоимость такого устройства примерно равна штрафу за его отсутствие - три тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Павел Крашенинников - об инициативе Владимира Жириновского «поправить» гимн России: «Главная песня страны» испытана временем, она - под защитой Закона
Об этом глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству рассказал в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Почему из Крыма выживают русский бизнес
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Еще больше его удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать российские и иностранные инвесторы. Но их отсюда буквально гонят [Часть 1]
Артур Чилингаров, знаменитый полярник: Холода в Россию опять придут 25 января. Со снегом и сугробами. Я уже «договорился» и с Морозом, и с Вьюгой
Своими новыми «зимними» прогнозами Герой Советского Союза и Герой России поделился только с нашим обозревателем Александром Гамовым
Новости 24
Эстрадный балет из Шебекино Белгородской области привез гран-при с международного конкурса
В Волоконовском районе Белгородчины соседей осчастливливали варениками
Главную новогоднюю елку Белгорода начнут разбирать 15 января
Белгородские энергетики завершили реконструкцию подстанции в Старом Осколе
Жителя Старого Оскола во время конфликта в баре ударили бутылкой по голове
Пожарные Губкина спасли кошку, угодившую в металлическую трубу подвала школы
Под Белгородом водитель «под водочкой» устроил ДТП
В «Светланин день» белгородцы услышат лучшее сопрано филармонии
В новогодние праздники белгородские должники электронно оплатили более миллиона рублей
По факту пожара в Больших Липягах Белгородской области возбуждено уголовное дело
В одном из дворов Белгорода обнаружили тело до смерти избитого 40-летнего мужчины
В Белгородском районе прошли мероприятия, посвященные образованию Белгородской области
Девочка из Прохоровского района Белгородчины стала героиней книги о подвигах детей
Белгородские ученые придумали здоровый майонез
За год в Белгородской области за нарушения ПДД привлекли больше 27 тысяч пешеходов
В аэропорту Белгорода задержан похититель дорогих швейцарских часов