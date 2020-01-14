На дорогах Белгородской области за год погибли семь детей в возрасте до шестнадцати лет

За 2019 год на белгородских дорогах произошло 139 ДТП с участием детей в возрасте до шестнадцати лет. Семь несовершеннолетних погибли и 148 получили травмы. В половине случаев пострадавшие были пассажирами.

Чтобы повысить безопасность юных белгородцев, полицейские регулярно проводят в регионе профилактические рейды и акции. За нарушения правил перевозки несовершеннолетних сотрудники ГИБДД за двенадцать месяцев привлекли к ответственности 10733 водителя.

Важная составляющая – обучение детей правилам безопасного поведения. Занятия по ПДД проходят в школах, детских садах, оздоровительных лагерях и в местах массового отдыха. Ежегодно в начале учебного года полицейские и их общественные помощники дежурят на пешеходных переходах. Перед началом уроков и после сотрудники ГИБДД вместе с родительским патрулем проверяют наличие у школьников световозвращателей. Чтобы приучить детей носить СВ-фликеры и повязки правоохранители проводят для них мастер-классы. Юные пешеходы собственными руками изготавливают яркие атрибуты, участвуют в световозвращающих флешмобах и других профилактических акция Госавтоинспекции. Кроме того, в Белгородской области активно развиваются ЮИДовское (юные инспекторы движения) и кадетское движения.

Для детей также разработали специальные схемы по типу «дом – школа – дом». Чтобы ребята на практике могли закрепить навыки безопасного поведения, автоинспекторы в рамках акции «шагающий автобус» проводят их по безопасным маршрутам.

Уже не первый год в регионе работает «родительский патруль». Он контролирует соблюдение детьми ПДД. В его рядах не только мамы и папы, но и дедушки с бабушками. С недавних пор в Белгородской области появился еще и «патруль отцов». Полицейские отмечают, что вовлечение родителей в профилактику аварийности способствует воспитанию у детей культуры безопасного поведения на дороге. Ведь мнение родителей для ребенка всегда является более авторитетным, а сами они служат для детей образцом для подражания.

Полицейские призывают водителей, садясь за руль помнить о том, что от них зависит безопасность маленьких пешеходов. Будьте внимательными у образовательных учреждений, на подъездах к переходам и автобусным остановкам. Родителей также просят не пренебрегать требованиями к перевозке юных пассажиров. В случае ДТП специальное автокресло способно спасти ребенка. Не стоит экономить на здоровье детей, тем более что стоимость такого устройства примерно равна штрафу за его отсутствие - три тысячи рублей.