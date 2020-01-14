2020-01-14T10:54:37+03:00
Общество

«Ростелеком» обновил мобильное приложение «Биометрия»

В приложении появилась информация о доступных финансовых услугах и условиях их получения
Поделиться:
Теперь узнать детали и начать оформление необходимой услуги можно сразу из каталога приложения «Биометрия».Теперь узнать детали и начать оформление необходимой услуги можно сразу из каталога приложения «Биометрия».
Изменить размер текста:

«Ростелеком» запустил новую версию приложения «Биометрия» для мобильных устройств, работающих на операционной системе Android и iOS, которое позволяет открыть счет, вклад или получить кредит, не посещая банк. Новая версия отличается легким информационным дизайном и понятной структурой.

В приложении «Биометрия» появилась информация о доступных финансовых услугах и условиях их получения. Раньше для того чтобы ознакомиться с условиями получения услуги, необходимо было установить приложение банка. Теперь узнать детали и начать оформление необходимой услуги можно сразу из каталога приложения «Биометрия».

В профиле пользователя отображаются данные из Единой системы идентификации и аутентификации: номер телефона и адрес электронной почты, на который приходят оповещения об операциях с биометрией.

Появился специальный раздел, в котором «Ростелеком» рассказывает о новых услугах и особенностях работы с биометрией. Здесь есть информация о том, для чего нужна Единая биометрическая система, как ею пользоваться и какие услуги с ее помощью можно получать. Так, уже в этом году граждане, сдавшие биометрические данные, смогут покупать товары, оплачивая их одним взглядом, а в будущем — регистрироваться на рейс и проходить на посадку в самолет, не предъявляя паспорт и посадочный талон.

«“Ростелеком” сделал дизайн “Биометрии” более удобным и добавил несколько полезных функций. Мы регулярно обновляем приложение, чтобы с помощью современных дизайн-решений обеспечивать нашим клиентам лучший пользовательский опыт. Мы рассчитываем, что очередное обновление приложения положительно повлияет на дальнейший рост интереса со стороны граждан к удаленному способу получения финансовых услуг и Единой биометрической системе», — сказала директор проектов блока цифровой идентичности «Ростелекома» Светлана Озерецковская.

«Биометрия» — это первое защищенное отечественное мобильное приложение со встроенным алгоритмом шифрования, которое опубликовано в официальных магазинах приложений AppStore и Google Play. Приложение позволяет тем, кто ранее сдал данные в Единую биометрическую систему, не выходя из дома стать клиентом разных банков. Для того чтобы удаленно открыть счет или вклад, оформить кредит, сделать банковский перевод, нужно авторизоваться на портале госуслуг и подтвердить свои данные в Единой биометрической системе, произнеся случайно сгенерированную числовую последовательность. После этого по защищенному каналу связи запись отправляется на сравнение с шаблоном, который хранится в Единой биометрической системе. Если система опознала человека с вероятностью выше 99,99%, приложение сообщит об успешной проверке, и пользователь получит доступ к финансовым услугам.

Подробнее о работе Единой биометрической системы можно узнать на сайте: bio.rt.ru.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Павел Крашенинников - об инициативе Владимира Жириновского «поправить» гимн России: «Главная песня страны» испытана временем, она - под защитой Закона
Об этом глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству рассказал в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Почему из Крыма выживают русский бизнес
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Еще больше его удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать российские и иностранные инвесторы. Но их отсюда буквально гонят [Часть 1]
Артур Чилингаров, знаменитый полярник: Холода в Россию опять придут 25 января. Со снегом и сугробами. Я уже «договорился» и с Морозом, и с Вьюгой
Своими новыми «зимними» прогнозами Герой Советского Союза и Герой России поделился только с нашим обозревателем Александром Гамовым
Новости 24
Эстрадный балет из Шебекино Белгородской области привез гран-при с международного конкурса
В Волоконовском районе Белгородчины соседей осчастливливали варениками
Главную новогоднюю елку Белгорода начнут разбирать 15 января
Белгородские энергетики завершили реконструкцию подстанции в Старом Осколе
Жителя Старого Оскола во время конфликта в баре ударили бутылкой по голове
Пожарные Губкина спасли кошку, угодившую в металлическую трубу подвала школы
Под Белгородом водитель «под водочкой» устроил ДТП
В «Светланин день» белгородцы услышат лучшее сопрано филармонии
В новогодние праздники белгородские должники электронно оплатили более миллиона рублей
По факту пожара в Больших Липягах Белгородской области возбуждено уголовное дело
В одном из дворов Белгорода обнаружили тело до смерти избитого 40-летнего мужчины
В Белгородском районе прошли мероприятия, посвященные образованию Белгородской области
Девочка из Прохоровского района Белгородчины стала героиней книги о подвигах детей
Белгородские ученые придумали здоровый майонез
За год в Белгородской области за нарушения ПДД привлекли больше 27 тысяч пешеходов
В аэропорту Белгорода задержан похититель дорогих швейцарских часов