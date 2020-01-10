2020-01-13T14:54:54+03:00
Экономика

Двухмиллиардная тонна железной руды

Коллектив рудоуправления Лебединского ГОКа достиг очередного рубежа
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Отгрузка из карьера юбилейной тонны стала первым знаковым производственным событием нового года. По своим качественным характеристикам - содержанию железа и отсутствию вредных примесей - лебединские кварциты не имеют аналогов в России и Европе. Они являются уникальной основой производства лучшего металлургического сырья.

- 60 лет понадобилось нашим горнякам для того, чтобы добыть такое количество руды, – прокомментировал Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. – Физически довольно сложно представить себе 2 миллиарда тонн. Но именно этот объём ценной породы, поднятой на поверхность, позволил лебединскому карьеру обрести знаменитые очертания и масштаб самой крупной в мире рукотворной железорудной чаши.

Благодаря уникальной сырьевой базе, многотысячному коллективу профессионалов и инвестициям компании «Металлоинвест» в совершенствование технологических процессов, ежегодно комбинат выпускает миллионы тонн высококачественной железорудной продукции: концентрат, окатыши, горячебрикетированное железо.

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