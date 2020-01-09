2020-01-10T12:34:48+03:00
Общество

В период новогодних праздников энергетики работали в усиленном режиме

Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги работы в праздничные выходные
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Благодаря качественной предварительной подготовке и высокому профессионализму, на протяжении новогодних праздников энергетики смогли обеспечить надежное электроснабжение 20 регионов.

Перед праздниками было проверено техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников системы электроснабжения (РИСЭ). Были приняты дополнительные меры по усилению пожарной безопасности, выполнена проверка противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, передвижных ремонтных мастерских и бригадных машин.

На протяжении всех праздничных дней в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» было организовано круглосуточное дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей. Для оперативной ликвидации технологических нарушений, в случае их возникновения, в работе энергосистем регионов деятельности компаний была разработана схема связи и порядок взаимодействия со службами МЧС, территориальными подразделениями Ростехнадзора, органами исполнительной власти и местного самоуправления, операционными компаниями группы «Россети», другими территориальными электросетевыми организациями. Проверена рабочая готовность всех средств связи и систем диспетчерского технологического управления.

В случае необходимости к ликвидации аварий и нештатных ситуаций в филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» могли быть привлечены 2943 бригады в составе 12848 тысяч человек, 4375 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. В их распоряжении находились около 1984 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью около 61,1 МВ, которые могли быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов.

Из числа работников высокой квалификации, получивших дополнительную подготовку, были сформированы 168 аварийно-восстановительных бригад повышенной мобильности в составе более тысячи человек и свыше 300 единиц техники, готовых в любой момент выехать на ликвидацию аварийных ситуаций в любой регион России.

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