2020-01-13T18:27:41+03:00
Общество

Старооскольские инспекторы ДПС задержали пьяного водителя «девятки» без прав и номеров

За 2019 год на белгородских дорогах нетрезвыми за рулем попались больше 4,5 тысяч водителей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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На выходных в Белгородской области проходили традиционные рейды ГИБДД. Всего за рулем подшофе попались 27 человек. Двое из них в Старооскольском городском округе. Поздним вечером 11 января инспекторы ДПС остановили в селе Незнамово «ВАЗ-21099» без номеров под управлением 41-летнего ранее неоднократно судимого мужчины. У автомобилиста на лицо были признаки алкогольного опьянения, что и подтвердило освидетельствование. Свой поступок мужчина объяснил острой необходимостью съездить за водой. Как знать, может, после выпитого в горле пересохло.

Проверив мужчину по базе данных, полицейские выяснили, что он уже дважды привлекался к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде и неоднократно к административной. Оказалось, машину оскольчанин купил, будучи лишенным прав и на регистрационный учет так и не поставил.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено очередное уголовное дело за пьяное вождение. Кроме того, в отношении него составили административные материалы за управлением незарегистрированным автомобилем водителем, ранее лишенным прав.

Еще одного нетрезвого старооскольца полицейские остановили 12 января в микрорайоне Макаренко. За рулем «пятерки» находился 26-летний местный житель. Факт употребления спиртного водитель не отрицал, но проходить медосвидетельствование отказался, сославшись на занятость. Полицейским мужчина объяснил, что сел за руль после ссоры с женой. В отношении него также возбуждено уголовное дело за рецидив пьяной езды.

Напомним, за новогодние праздники сотрудники ГИБДД выявили на дорогах региона 168 нетрезвых водителей. В 2019 году – более 4,5 тысяч. Из них 582 человека попались повторно. За год по вине пьяных водителей в Белгородской области 32 человека погибли и 156 получили ранения.

Региональная Госавтоиснпекция напоминает, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрено административное наказание – лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. Водителей, совершивших правонарушение повторно, ждет уголовная ответственность – до двух лет лишения свободы.

Полицейские также призывают белгородцев не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о нарушителях в дежурную часть Управления ГИБДД области по телефонам: 8 (4722) 352-832, 26-42-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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