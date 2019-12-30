2019-12-29T18:58:57+03:00
Общество

Перед Новым годом полицейские провели в Белгороде еще один масштабный поквартирный обход

Стражи порядка предупредили горожан о мошенниках и вручили жителям областного центра памятки
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Если в вашу дверь стучится полиция – не удивляйтесь. В Белгороде проходят поквартирные обходы. Правоохранители провели в областном центре уже два масштабных профилактических рейда. Участковые уполномоченные вместе с коллегами из других подразделений обошли несколько тысяч горожан и предупредили их о мошенниках. Белгородцам вручили памятки и рассказали, к каким уловкам прибегают аферисты.

Полицейские напоминают, не верьте СМС-кам «Ваша банковская карта заблокирована» и звонкам с номеров 8 495***, 8 499***, 8 800*** IP-телефонии с сообщениями о том, что совершена попытка несанкционированного списания денег с вашего счета либо оплаты покупки за пределами региона. Ваш собеседник представится, скорее всего, сотрудником службы безопасности банка. Не выполняйте его указания. Никому не сообщайте пин-код карты и пароли, поступающие в СМС. Так действуют мошенники!

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Аферисты также звонят с предложениями сыграть на бирже и предлагают посреднические услуги. Они могут также под видом сотрудников правоохранительных органов пообещать компенсацию за ранее приобретенный некачественный товар, например, БАДы. Для получения выплаты мошенники просят перечислить деньги в качестве налога и после похищают их.

Если в соцсети пришло сообщение от друга с просьбой одолжить денег – позвоните ему. Скорее всего, его страничку взломали. Убедитесь, что в вашей помощи действительно нуждаются.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Не соглашайтесь разменивать деньги или менять их на купюры нового образца. Никакой денежной реформы в стране нет – вам хотят подсунуть фальшивку. Не доверяйте целителям и гадалкам, предлагающим снять порчу и предать им для этого имеющиеся дома сбережения и ценности. Вы лишитесь своих накоплений. Предупредите пожилых людей, чтобы не пускали домой незнакомцев, в том числе представляющихся социальными работниками или сотрудниками коммунальных служб. Если на пороге подозрительные люди – сразу же звоните в полицию по номеру «02» с сотового «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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