Добрые проекты Ростелекома

Социальная защита сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь в выборе дальнейшего жизненного пути, поддержка и просто доброта, подаренная этим ребятам – вот ключевые задачи, решаемые проектами «Руководитель своей жизни» и «Путь к вершине».

Важно, что сами сотрудники компании очень серьезно подошли к вопросу работы с ребятами - для волонтеров-членов молодежного совета Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» проводились специальные обучающие тренинги по обучению навыкам общения с детьми, а также изучению разнообразных игр и методики их проведения.

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В рамках проектов немало интересных, а главное, познавательных и очень полезных мероприятий проводилось для воспитанников Разуменского дома детства. К примеру, «Руководитель своей жизни» ежемесячно включал в себя разнообразные мастер-классы, организовываемые в партнерстве с общественной организацией «Новое поколение»; 32 именинника в свой день рождения получили подарки и настоящий праздник; были организованы поездки для увлекательных игр на свежем воздухе, посещения Музея связи и финального матча Кубка Европы по волейболу, а в офисе «Ростелекома» появилась выставка работ под названием «Открой в себе художника».

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Не менее насыщенным получился и второй проект «Путь к вершине». Его основа - погружение ребят в профессию для дальнейшего самоопределения. В рамках проекта воспитанники дома детства посетили АТС «Ростелеком» и белгородский хладокомбинат, приняли участие в различных мастер-классах и попробовали себя в профессиях, представленных в «Мастерславле», и, конечно, дружно играли в игры, выполняли задания квестов и вместе отмечали дни рождения.

- Очень важно, как "Ростелеком" строит работу с нашими детьми, - говорит Андрей Негомодзянов, директор Разуменского дома детства. - Это не пустые прыжки с клоунами, но и не менторский тон. Волонтеры компании для детей как старшие друзья, старшие браться и сестры, которые своим примером показывают: если ты будешь стремиться к знаниям, то тоже станешь успешным. Скажу вам откровенно, не многие проекты отличает такой подход.

Андрей Геннадьевич говорит, что ценна именно умная помощь, которая настраивает детей на получение знаний. Очень важен и эффект личного участия сотрудников компании - они не просто внесли средства на благотворительность, а развлекаются и участвуют в мероприятиях вместе с детьми, делая этот мир ярче.

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«Мы должны заботиться о тех, кто нуждается в нашей поддержке, стараться как можно больше отдать доброты и тепла детям, лишенным родительской любви!» - именно так считают в коллективе «Ростелекома». И обещают: для подрастающего поколения припасено еще немало сюрпризов и интересных идей. Чтобы их будущее обязательно стало добрым и успешным!