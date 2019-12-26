В Белгороде открыли центр управления сетями

В ситуационно-аналитическом центре штаб-квартиры «Россетей» в формате ВКС состоялся торжественный ввод в эксплуатацию подстанций 110 кВ в Красноярском крае, Алтайском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе.

Кроме того, в формате ВКС были открыты центры управления сетями в Брянской области, Республике Марий-Эл и г. Белгороде, а также центры обслуживания клиентов для потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея и г. Астрахани.

В пуске объектов в формате личного присутствия и в режиме ВКС приняли участие губернатор Красноярского края Александр Усс, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, глава Республики Марий ЭЛ Александр Евстифеев, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, члены правительств, главы городских администраций и муниципальных образований субъектов РФ.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ввели в эксплуатацию три модернизированных цифровых объектов оперативно-технологического управления: Городской диспетчерский пункт Белгорода и Белгородского района и Центры управления сетями (ЦУС) Брянскэнерго и Мариэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Диспетчерские пункты организованы на базе принципиально новой управленческой структуры оперативно-технологического управления, предусматривающей сокращение уровней управления сетевыми объектами, полную автоматизацию процессов и, как следствие, сокращение времени на ликвидацию технологических нарушений и выведение на новый уровень клиентских сервисов. Городской диспетчерский пункт Белгородэнерго будет управлять сетями г. Белгорода и Белгородского района, ЦУС Брянскэнерго и Мариэнерго - сетевыми комплексами своих регионов. Сюда будет передано диспетчерское управление из районов электрических сетей.

Все центры оборудованы цифровыми каналами связи и современными информационными системами, позволяющими в режиме реального времени контролировать состояние электросетевых объектов, видеть перетоки электроэнергии и мощности, анализировать параметры качества электроэнергии, текущие данные о напряжении у потребителя, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад.

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский отметил эффективное сотрудничество энергетиков с руководителями регионов, где открылись новые энергообъекты:

- Эффективное взаимодействие с губернаторами позволяет нам успешно реализовывать масштабные проекты, повышая надежность электроснабжения, выводя электроэнергетику на новый уровень развития. Введенные сегодня в работу объекты станут еще одним значимым шагом к обеспечению качественно нового уровня электроснабжения потребителей во всех регионах нашего присутствия.

- От имени многочисленных потребителей Белгородской области хочу поблагодарить энергетиков за этот современный объект. На территории Белгородской области цифровая трансформация приобрела необратимый характер в первую очередь благодаря руководителю «Россетей» и генеральному директору «Россети Центр» Игорю Маковскому, а также всей команде белгородских энергетиков. Мы со своей стороны будем и дальше поддерживать все ваши начинания и проекты, чтобы построить умную энергосистему Белгородской области, которая в свою очередь станет частью умной системы Российской Федерации, - сказал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

- Сегодня важное для отрасли событие, потому что мы вводим в эксплуатацию современные цифровые объекты, которые реализуются в соответствии с утвержденной советом директоров компании «Россети» программой цифровизации. Также начинают работу новые современные центры обслуживания потребителей и управления сетями. Рад, что компания реализует масштабную программу, направленную на повышение эффективности и создание возможности для подключения потребителей, – отметил министр энергетики РФ Александр Новак, поздравив всех работников, участвовавших в проектировании и строительстве, со знаковым событием, а также с наступающим Новым годом.

- «Россети» суммарно сегодня вводят в эксплуатацию более 240 МВА новых трансформаторных мощностей. Это равно потреблению промышленного города с населением свыше 300 тысяч человек. Формируется мощнейший импульс для социально-экономического развития целого ряда субъектов нашей страны. Новые центры управления сетями позволят вывести управление энергоснабжением на качественно новый уровень для более чем 2,2 млн жителей, а современные комфортные центры обслуживания клиентов, которые сегодня откроют свои двери для первых посетителей, смогут обслуживать более 50 тысяч человек в год и предложить новые сервисы, - подчеркнул в своем докладе глава «Россетей» Павел Ливинский.