Марина Фабр: Нам сказали - мечтайте! И мы намечтали…

С этим утверждением согласна председатель Белгородской гильдии сыроваров, глава кооператива «Альянс Фермервест» из села Порубежное Борисовского района Марина Фабр.

- Без господдержки, без участия Центра услуг «Мой бизнес» наши мечты о собственном деле, своей сыроварне так и остались бы мечтами, - рассказывает Марина Фабр.

В 2008 году в Марины с ее единомышленников уже была своя консалтинговая компания, которая оказывала всяческую поддержку фермерам. Компания работала в Борисовском районе, но тесно сотрудничала с белгородскими, яковлевскими, грайворонскими фермерами, небольшими семейными фирмами. Вместе вели хозяйство, стремились улучшить то, что было, вступались за фермера, если его обидели.

К развитию подтолкнуло предложение от АПК области. Не сразу, конечно, были сомнения, страхи. И главный вопрос — откуда взять деньги, как правильно развивать свое дело, чтобы не прогореть. Но когда вместе с Мариной загорелись идеей создания собственной сыроварни и ее фермеры, отступать уже было некуда.

Свой проект представили на рассмотрение, защитили. И в результате получили грант на развитие своего дела со всеми обязательствами, конечно.

- Сегодня наша сыроварня — современное производство, где изготавливаются наши сыры. Специально делали его открытым, с окошком, чтобы можно было посмотреть, как идет процесс. Проводим экскурсии, когда 20, а когда и значительно больше человек приезжает, чтобы увидеть процесс сыроварения.

Но это сегодня. А тогда, в начале пути, все оказалось совсем не так радужно, как мечталось. Проект был весьма оптимистичным, считает Марина Фабр, вспоминая, что она и ее коллеги чуть ли не всерьез думали, что вот-вот и все станут миллионерами. Над многими тонкостями пришлось поломать голову. Удачные решения рождались долго и мучительно.

Не количеством, а качеством

Сначала фермеры-сыровары решили, что будут варить русские сыры. Но… Взять количеством у них не получалось физически, а себестоимость качественного продукта была настолько высока, что от этой идеи пришлось отказаться. Стали искать свой продукт, который бы выгодно отличал их от других производителей. Но на создание одного сыра уходит, как минимум, два с половиной месяца. Не получилось создать сразу, брались за другой продукт. А это — вложения, и немалые.

Только спустя год решение нашлось.

- Мы пошли от противного — делать продукцию не как у всех. И именно это решение оказалось верным, - говорит Марина.

К концу 2018 года определилась своя группа товаров. И сегодня борисовские сыры узнают по максимально натуральным ингредиентам, особой, опять же натуральной, корочке. Фирменным, узнаваемым продуктом стал авторский сыр с плесенью «Рабори» - Борисовское солнце. Всего же «Альянс» выпускает 17 видов наименований продукции, в том числе твердые выдержанные сыры, мягкие бурату, страчателлу, сыр для жарки «халуми». Это — не массовый продукт. Борисовцы реализуют его лишь в нескольких торговых точках, а также через Интернет.

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Белгородцам, как и москвичам, повезло, что есть «Сырный бутик»

Белгородцам в этом плане повезло. Они одними из первых могут отведать сыры борисовцев. Буквально на днях рядом с входом в крытый павильон центрального рынка Белгорода торжественно открылся «Сырный бутик», где представлена продукция борисовских сыроваров. Кто уже успел побывать, оценили и качество продукции, и то радушие, с которым встречают каждого посетителя. Марина Фабр подчеркивает:

- В наших планах — открытие таких же бутиков в крупных городах Белгородской области, зовут в другие регионы, но одной из важных составляющих нашего бизнеса остается личная ответственность за качество поставляемой продукции. И личный контроль здесь играет не последнюю роль, так что пока не спешим…

Правда, представить свою продукцию в столице нашей родине все же удалось. Во многом повезло, когда на одной из выставок к борисовским сыроварам подошел директор московского ГУМа. За качество изготовляемой продукции замолвили слово и в торгово-промышленной палате. И теперь москвичи также могут оценить качественные сыры, изготовленные в Белгородской области.

И реклама, и бесплатная сертификация товара, и льготный кредит

- Поддержка на всех уровнях нам оказывалась и оказывается колоссальная. Центр «Мой бизнес» помог нам раскрутить нашу продукцию, занялся ее продвижением, популяризацией. Трудно сказать, во что бы нам обошлась рекламная кампания. Да и по другим вопросам, таким, как обучение, мы всегда обращаемся в «Мой бизнес». Я сама умею варить сыры, все мои коллеги ездили учиться сыроварению. Если нужно, мы готовы подменить друг друга. И по всем вопросам обучения обязательно едем всюду, куда только зовут. Иначе нельзя — столько всего еще нужно узнать и освоить.

Сегодня уже борисовцев зовут, когда нужно проводить семинары. Чтобы они поделились опытом, рассказали, как нужно браться за дело, как преодолевать страхи, как из своего любимого дела сделать бизнес.

- Не нужно бояться. Это я твердо поняла на собственном опыте. Особенно тогда, когда есть такая поддержка. И неправда, что там, в Европе, фермеры в лучших условиях, чем у нас в России. И нам удалось получить здесь, в России многомиллионный кредит всего под 4,5 процента. Сейчас готовимся пройти дополнительную (добровольную) сертификацию нашей продукции, так как к качеству сыра потребители относятся очень придирчиво. Центр также бесплатно субсидирует эту процедуру предпринимателям на сумму до 700 тысяч рублей. Да, мы пока не стали миллионерами, как мечталось когда-то, все у нас вложено в бизнес. Но мы только в начале пути. И с той поддержкой, которую нам оказывают, думаю, многое можно осуществить.