Поддержка белгородского бизнеса: курс на успех!

- Наш предпринимательский экономический блок занимает 4 место в ЦФО после Москвы, Московской области и Воронежа. И является одним из самых эффективных. У нас 62,5 тысячи субъектов предпринимательской деятельности, а оборот - 830 миллиардов рублей, - Олег Васильевич подчеркивает, что тема поддержки малого и среднего предпринимательства в последнее десятилетие является ключевой для области.

Что касается реализации конкретных программ, то федеральное и областное финансирование - 650 миллионов - освоены в полном объеме. Это позволило вовлечь в экономику области более 11 миллионов рублей на развитие МСБ, что говорит о синергетическом эффекте этой программы. Она нашла отклик у предпринимательского актива.

Одной из значимых мер поддержки является программа 500/10000, признанная сегодня одной из лучших практик в России.

- Это инициатива, которую лично выдвинул Губернатор, - говорит Олег Васильевич. – Программа стала победителем всероссийского конкурса лучших практик в социально-экономическом развитии территорий по итогам 2018 года. Сегодня в ее портфеле 527 проектов с численностью работников порядка 4 000 человек и 12,5 миллиарда инвестиций. Мы оказываем поддержку из бюджета области: за время реализации программы 26 субъектов предпринимательства получили поддержку общим объемом 80 миллионов рублей.

Главной составляющей реализации нацпроекта Олег Абрамов называет проект «Мой бизнес», стартовавший в мае - Белгородчина вошла в число первых регионов его реализации в стране. Уже около двух тысяч предпринимателей воспользовались услугами созданного в рамках нацпроекта Центра «Мой бизнес». В нем как действующие, так и только начинающие бизнесмены могут получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности по принципу «одного окна».

В завершении спикер поделился планами на будущее:

- Предприниматель должен получить максимально полный комплекс услуг. Главная цель – мы должны обязательно выполнить все параметры нацпроекта. И нет никаких сомнений, что мы добьемся успеха. К 2025 году в регионе должно быть не меньше 227 тысяч занятых в сфере предпринимательства. И чтобы эту цифру освоить, будет проделана системная, планомерная работа, координатором которой выступает наш департамент экономического развития. Мы уже для себя понимаем отправные точки, и я подчеркиваю, что выполнение этой программы – одна из важнейших составляющих программы социально-экономического развития Белгородской области.