Сложно, но можно: бизнес призывают выходить на экспорт

- Экспорт является трудной задачей, особенно, когда речь идет о предприятиях АПК. Ведь у каждой страны есть собственные правила, которые порой для нас не просто непривычны, но и уникальны, – признает Юлия Щедрина, первый заместитель начальника Департамента АПК и воспроизводства окружающей среды. - Сегодня внушительная часть экспорта идет в Китай. Белгородцы готовы производить, а мы – их поддерживать!

По данным Департамента экономразвития, до 2024 года Белгородчина получит 310 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Хотя уже сегодня баланс импорт-экспорт в регионе смещен в сторону последнего на 8%, рассказывает Давид Бузиашвили, первый заместитель начальника Департамента.

- Объем экспорта на 20% превысил показатели прошлого года. Меньше покупаем – больше продаем. И все наше внимание сегодня – малому и среднему бизнесу. Потому как крупные компании в состоянии решать сложные задачи экспорта самостоятельно. А МСБ нуждается в поддержке, подсказке и финансовой помощи. Этим и занимаемся, - подчеркнул Давид Георгиевич.

Что касается конкурса, лучшими экспортерами сегодня в регионе признаны предприятия в семи номинациях. Компания «Промзапчасть» завоевала звание «Экспортер года в сфере промышленности», «Скиф-М» - «Экспортер года в сфере высоких технологий», «НПО Алексеевское» - «Экспортер года в сфере АПК», «Негабаритика» - «Экспортер года в сфере услуг», ООО «Диафарм» - «Новый экспортер»; ООО «Торговый Дом «ВладМиВа» - «Самая широкая география экспорта», ООО «Фригопоинт» - «Лучший экспортный проект».

Отметим, что Белгородчина присоединилась к мероприятиию впервые – в марте нынешнего года в регионе начал работать АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области». Он создан при поддержке регионального Департамента экономического развития в рамках реализации госпрограммы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области».

Уже к концу года Центр подошел с внушительными показателями. В частности, было организовано участие белгородцев в 24 международных выставках; 35 компаний представили свою продукцию в ОАЭ, Китае, Индонезии, Казахстане и других странах; 9 - получили сертификаты на продукцию, а еще целый ряд - переводы документов, зарегистрировали товарный знак во многих странах, приняли участие в международных бизнес-миссиях. Всего же общая сумма поддержанного экспорта составила более 4 миллионов долларов США.

- Сейчас лучшее время для выхода на экспорт, - уверен Дмитрий Поляков, директор Центра. – И у нас есть абсолютно все инструменты, чтобы ваша продукция увидела мир! Белгородчине есть что предложить миру – нашу продукцию отличает высокое качество.